Quique Setién aseguró que harán un planteamiento "similar al de siempre" en la visita de este jueves en la vuelta de los octavos de final de la Conference League del Anderlecht belga, con el que empató a uno en Bruselas y con el que espera un duelo donde habrá "alternativas".

"El planteamiento va a ser similar al de siempre. No somos un equipo que esperemos sino que vamos a ir a buscar el partido desde el primer momento, a tratar de apretarles, de tener el balón y de jugar en campo rival, y a tratar de alejarles de nuestra portería", expresó Setién este miércoles en rueda de prensa.

El cántabro apuntó que ha analizado "con detenimiento" a su rival y que este "tiene más o menos los mismos registros" que mostró en la ida. "Creo que vamos a controlar bastante el balón, pero habrá alternativas y ellos tendrán mucho que decir porque hace las cosas muy bien y tiene buenos futbolistas y comportamientos y mecanismos que nos pueden hacer daño", subrayó.

El preparador del conjunto castellonense dejó claro que no piensa "demasiado" en la importancia que debe darle a esta Conference League. "Me planteo que tengo que ganar y hacer un encaje para que no nos afecte demasiado en el aspecto físico para el domingo y poder seguir siendo competitivos en ambas competiciones. Da igual lo que pensemos, que el fútbol te pone en tu sitio. Hay que salir, ganar el partido y hacer las cosas bien", remarcó.ç

Mucho cuidado con el aspecto físico en el Villarreal

"Es obvio que tenemos muchos partidos, pero todos los jugadores son perfectamente válidos para este partido o el de Pamplona. Con la cantidad de lesiones que hemos tenido no podíamos tomar tantas decisiones, pero ahora cada vez tenemos más jugadores de poder rendir al máximo", puntualizó sobre el once del que puede disponer a la hora de repartir esfuerzos para la Liga.

En este sentido, detalló que tanto Giovani Lo Celso como Nicolas Jackson "llevan mucho tiempo parados", pero que "se han metido en dinámica hace unas semanas y van evolucionando muy positivamente y están poco a poco alcanzando un nivel óptimo". "Pero no sé si merece la pena arriesgar porque nunca sabes si es mejor ponerles de inicio o esperar a la fase final del partido", aclaró.

Finalmente, Quique Setién admitió que no veía "necesario mandar un mensaje" a la afición para este encuentro. "Ya nos ayudan. Hemos tenido ambientes extraordinarios cada vez que hemos jugado y no dudo de que se va a repetir ante el Anderlecht", remarcó.