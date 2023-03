Las últimas dos temporadas están suponiendo un dolor de cabeza para Gerard Moreno en cuanto a su historial de lesiones. Durante la victoria del 'Submarino' en el Sadar, Gerard tuvo que retirarse en el minuto 35, dando entrada a Morales. Una vez más, el internacional español se veía obligado a abandonar el campo.

La pregunta para Quique Setién era obligada en rueda de prensa, a la que el cántabro aclaró algo más sobre qué le había sucedido al delantero 'groguet': "Gerard tenía unas molestias en el sóleo y vamos a ver. Hasta que no pasen un par de días no sabremos". Así pues, el preparador del Villarreal confirmó las molestias de Gerard, aunque no despejó las dudas acerca de la gravedad de las mismas.

Sin regularidad

Con esta nueva lesión, el '7' amarillo sumaría la octava en los últimos dos cursos, por lo que su regularidad se ha visto claramente afectada. No obstante, siempre que ha estado disponible ha sido importante para sus técnicos y ha demostrado que es el mejor atacante de la plantilla.

Así pues, Gerard Moreno tan solo ha podido disputar 17 encuentros como titular en lo que va de temporada, habiéndose perdido, además, 14 partidos.

Con todo, el catalán ha podido aportar al equipo con 10 goles y 5 asistencias entre todas las competiciones, manteniéndose como el segundo máximo goleador 'groguet', tan solo por detrás de José Luis Morales (con 12 tantos), aunque habiendo jugado muchos menos partidos.

Peligra la selección

De esta forma, el delantero español también ve en peligro su presencia en la primera concentración de Luis De la Fuente como seleccionador nacional. Tras no entrar en la lista de Luis Enrique para el pasado Mundial, Gerard regresaba a una convocatoria con la selección española.

No obstante, es bastante probable que finalmente no pueda acudir a la llamada del seleccionador. De hecho, De La Fuente ya estaría pensando en sustituir al catalán. Así pues, Gerard Moreno podría ver pasar una oportunidad de seguir ganando confianza y dejar atrás de una vez por todas las lesiones que le llevan lastrando los dos últimos años.