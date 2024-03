Parejo: "Estoy fuerte y feliz para poder ayudar al equipo en las próximas temporadas"

Dani Parejo señaló en la rueda de prensa convocada tras su renovación por dos temporadas más con el Villarreal, hasta junio de 2026, que se encuentra "fuerte y feliz" para poder seguir ayudando a su equipo en los próximos años.

"Me siento muy bien a nivel mental y físico. Creo que a nivel físico todos los futbolistas están bien y que lo importante es el nivel mental y más a estas alturas, para seguir compitiendo. Yo me siento bien y estoy feliz para seguir al nivel de exigencia que tiene el fútbol hoy", explicó el futbolista de 34 años, que cumple su cuarta temporada en el Villarreal.

"Una renovación siempre es motivo de alegría. Desde que he llegado a este club siempre lo he dicho, lo conocía porque lo tenía muy cerca, que es espectacular. Un club que hace que sea muy fácil todo, ya que pone todas las herramientas para que así sea. El presidente, su familia y la gente del club, trabajan para que así sea. Creo que es un club ejemplar en todos los sentidos", recalcó.

Parejo, que comentó que espera poder ayudar para que el club siga creciendo y mejorando, apuntó sobre la tardanza en anunciar su continuidad en el club, con el que acababa contrato al final de esta campaña, que se debió a que estaban esperando "el mejor momento dentro de la situación del club, ya que este ha sido un año un poco difícil para nosotros".

El consejero delegado del club, Fernando Roig Negueroles, destacó en la presentación de la renovación de Parejo que éste ha disputado casi el 90 % de los minutos jugados por el equipo desde su llegada, una circunstancia que el futbolista achacó a las herramientas con las que ahora cuentan para prevenir las lesiones.

"Estoy contento por jugar tanto, gracias a Dios que he tenido solo un par de lesiones puntuales y muscular solo una. Cada vez hay más herramientas… la comida, la recuperación, el descanso, que son muy importantes en el mundo del fútbol, y que te ayudan también a no lesionarte o a recuperarte en plazos muchos más cortos. Gracias a eso puede estar muchos partidos para ayudar al equipo, por lo que estoy agradecido", indicó.

"La carrera futbolista se ha alargado muchísimo. Yo creo que lo más importante es la mente, es la que hace todo, que estés bien o estés mal, que te apetezca jugar.No sé cuándo pasen estos dos años qué pasará, pero sí que es verdad que ahora me encuentro muy bien y muy feliz. Disfruto muchísimo y me gusta mucho el fútbol. Ojalá no sea aquí mi último contrato", añadió.

El futbolista de Coslada destacó la importancia del entrenador Marcelino en la sensible mejora que ha tenido el equipo tras una primera parte de la temporada "muy difícil, con muchos cambios y dificultades, pero ahora veo más estabilidad, a un equipo con las ideas más claras y definido. Llevamos una gran racha que esperemos que siga en la recta final de esta temporada y en la siguientes".

Respecto al próximo compromiso en Liga ante el Atlético de Madrid, calificó a su rival de "uno de los mejores equipos de Europa" y agregó que "tienen un magnífico entrenador y una plantilla espectacular. Están en cuartos de Champions y va a ser un partido muy difícil".

"Además, se están jugando también su plaza en Liga, ya que están quintos ahora y se están jugando puestos europeos de Champions del año que viene. Ellos se juegan mucho y nosotros también. Siempre que hemos jugado contra ellos aquí se han dado partidos bonitos y agradables. Ojalá pues podamos volver a ganar en casa, sería muy importante para nosotros", concluyó.