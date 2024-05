Marcelino: "Vamos a intentar ayudar a Sorloth para que sea el máximo goleador"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este viernes, en rueda de prensa, que el equipo intentará ayudar a su delantero, Alexander Sorloth, a lograr el galardón de máximo realizador de la temporada en el partido de la última jornada ante Osasuna.

"Lo tiene cerca. A ver si en el partido de hoy se da un resultado favorable. Todos queremos que lo logre, el compañero, el 'staff' y todos. Se lo merece", dijo el asturiano en relación al atacante, que lidera la clasificación de goleadores con dos tantos de ventaja sobre el ucraniano del Girona, Artem Dovbyk.

El técnico, que admitió la posibilidad de introducir cambios en el intrascendente partido de Pamplona, indicó que la motivación de su equipo es "ganar". "Nadie se juega nada en la clasificación, pero independientemente de eso nuestra profesionalidad es intentar ponerlo todo para ganar", comentó Marcelino, quien admitió que le hubiera gustado llegar a esta jornada "con opciones europeas".

"Estuvimos cerca gracias al gran trabajo de los futbolistas. Ahora, a quedar lo más arriba posible", añadió el preparador, quien destacó "la mejoría generalizada" del Villarreal en la segunda vuelta. Marcelino asumió que al Villarreal le espera un mercado agitado y deseó que cuando se cierre el mercado "tengamos el equipo más próximo al que queremos."

"Lo importante es tener a los futbolistas que queremos y no precipitarse", explicó el asturiano, quien confió en poder contar en el inicio de la pretemporada con Denis Suárez y, posiblemente, con Yéremy Pino y Juan Foyth.

El técnico valoró su sanción de tres partidos, uno por acumulación de tarjetas y dos por su expulsión ante el Madrid. "Tengo un profundo respeto por los árbitros, pero ellos también tienen que ganarse el respeto con sus actuaciones. Mi intención es respetarlos. Dije que "estarás orgulloso por este partido". No es algo negativo. Me parece desproporcionado", argumentó.

Por último, el entrenador se mostró partidario de que los futbolistas no doblen este verano su participación en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. "No es lo más aconsejable, aunque depende mucho de su participación y de lo que avances en la competición. Lo deseable para los clubes es que fuese a un sitio u a otro. No a ambos. Aunque el jugador seguro que es ambicioso y quiere ir a todo porque son competiciones muy importantes para la trayectoria de un futbolista", concluyó. EFE