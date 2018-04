El club ata en corto a Aly

El prometedor estreno de Yacoub Aly Abeid en la elite no ha pillado en fuera de juego al Levante, por inesperado que pareciera este en los días previos a la visita al Wanda. Los técnicos del club, reforzados en la apuesta que realizasen con su exótica incorporación en 2014, a su paso por el COTIF, mejoraron y ampliaron su contrato el año pasado. De lo contrario, el lateral izquierdo hubiera quedado libre el próximo 30 de junio, con solo 20 años y con los elogios de Paco López del pasado domingo como carta de presentación: «Fue uno de los aspectos positivos, es un chico que ha estado jugando en Tercera y en este estadio ha hecho un partido excepcional. Ha estado inmenso defensivamente y con pocos errores».

Aly está amarrado otras dos temporadas con ficha del Atlético Levante, en el que desarrolla su día a día; y un par más opcionales pero como jugador del primer equipo. Su situación es idéntica a la de su paisano, amigo y compañero de piso El Hacen, quien se estrenase en LaLiga Santander de la mano de Muñiz. Ambos comparten además representantes e internacionalidad absoluta por Mauritania.

A raíz del debut del mediocentro, el club ahondó en su control sobre él y el lateral zurdo. Sobre todo a nivel nutricional, ya que ahora reciben a diario la comida que deben ingerir en lugar de preparársela ellos como mismo, como hasta entonces. Un paso hacia la definitiva profesionalización de los dos futbolistas, cuyas condiciones físicas son indiscutibles: en el Wanda, Aly fue uno de los jugadores que mayor velocidad punta alcanzó, por encima de los 33 kilómetros por hora.

Al mauritano no le pudieron el domingo los nervios del estreno. No rehuyó el contacto con el balón (hasta 58 veces) ni la posibilidad de llegar a línea de fondo y central. De sus botas surgió, no en vano, el centro que Roger cabeceó junto al palo al filo del descanso.

Aly fue el elegido por Paco López por delante de Chema y Róber, quienes hubieran tenido que readaptarse (como ya había sucedido en otros momentos puntuales de su carrera) al carril izquierdo. El africano ganó además el pulso a Shaq, quien hubiera jugado a banda cambiada; y al otro '3' del Atlético Levante, Iván Moreno. A diferencia de Aly, este último había llegado a formar parte de varias prelistas en meses anteriores con Muñiz, aunque no a debutar.

La recuperación de Luna y el regreso de Coke tras cumplir sanción invitan a pensar en el regreso a corto plazo del mauritano al filial, con el ascenso a Segunda B como único objetivo. Allí es donde descubriese sus posibilidades Paco López, quien no dudó en darle la alternativa en un escenario tan complejo como el Wanda. El lateral es el primer canterano al que hace debutar el de Silla; cuarto en la 17/18 y quinto en los casi dos años de Tito al frente del proyecto deportivo granota.

A Aly, curiosamnente, le costó unas jornadas ganarse el puesto a principios de campaña en el Atlético Levante. Desde entonces ha sido titular prácticamente indiscutible, con 25 partidos disputados y todos de inicio. Ha marcado un gol, en el triunfo en Buñol ante el Eldense del pasado 15 de octubre.