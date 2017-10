Recorrido, cortes de tráfico y guía útil del Medio Maratón de València

Este domingo 22 de octubre se celebra el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, una prueba que un año más ha batido su récord de participación con 14.200 corredores y corredoras inscritos de 86 nacionalidades. La prueba consta de 21,097 kms con salida en la Avenida del Puerto y meta en JJ Dominé.



Salida:

La salida del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP tiene previsto realizar la salida en tres tandas con objeto de mejorar la comodidad y seguridad de todos los corredores.

A las 9:00 horas partirán todos los atletas acreditados hasta 1h 45 y 59 segundos de acuerdo con el orden previo establecido en las hojas de inscripción.

A las 9:06 horas saldrán todos los demás participantes que se han inscrito con tiempos entre 1h46:00 y 1h59:59.

A las 9:12 horas saldrán los participantes con marcas a partir de 2h.

Dorsal de fondo amarillo: sub 1h12 (Hombres) y sub 1h20 (Mujeres)

Dorsal de fondo verde: sub 1h25

Dorsal de fondo azul: sub 1h35

Dorsal de fondo naranja: sub 1h46

Dorsal de fondo violeta: sub 2h

Dorsal de fondo blanco: 2h o más

El corredor que, en Incidencias de Feria de Corredor, solicite realizar un cambio de box, debe aportar documento impreso con la acreditación de la marca realizada en temporada 2016-17. El cambio se realizará siempre y cuando la capacidad del box lo permita.



FERIA DEL CORREDOR

Los dorsales y chips se entregarán única y exclusivamente en la FERIA DEL CORREDOR, el viernes 20 y sábado 21 de octubre, de 10 a 20 horas. La feria del corredor estará en parking ADIF en calle Ingeniero Manuel Soto (frente al Tinglado 4) También se recogerá allí la bolsa del corredor y las camisetas oficilales Luanvi.



En caso de no poder recogerlo en persona, se debe entregar una autorización impresa previamente firmada a un tercero con la documentación necesaria y mostrar fotocopia o DNI original del titular del dorsal, entregando dicha autorización en el mostrador de recogida de dorsales. No se entregarán dorsales a aquellos que no cumplan con estos requisitos.



Todos los corredores inscritos están obligados a rellenar la parte posterior del dorsal con los datos de nombre, apellidos, teléfono en caso de emergencia, si tiene algún problema médico (alergia, atenciones especiales, etc.) o está bajo algún tratamiento específico, así como su grupo sanguíneo.

CÓMO LLEGAR A LA ZONA DE SALIDA

En autbús: EMT

Líneas 2, 4, 19, 30 y 95



METROVALENCIA:

La estación más cercana es GRAU (Líneas 6 y 8).

Otra parada cercana: SERRERÍA ( Líneas 5 y 7)



BICICLETA O VALENBISI

Hay numerosos aparcamientos de Valenbisi cerca de la zona

Los que vayan con su propia bicicleta también tendrán parking para bicis



PARKINGS

-Parking 1: Para BICIS Voladizo antiua Estación Marítima. Junto a Guardarropía GRATUITO

-Parking 2: Acceso recomendado por Puente Astilleros. Abierto sábado 21 y domingo 22 GRATUITO

-Parking 3: Eugenia Viñes. Abierto Domingo 22 GRATUITO

-Parking 4: Edificio Veles e Vents. Acceso recomendado por C/ Eugenia Viñes. 2 horas Gratuitas a partir de 7 a. m.

GUARDARROPÍA

Estará ubicada junto a la antigua terminal de pasajeros del puerto. El dorsal será imprescindible para recuperar la bolsa. Horario de 7:00 a 12:30 h.

AVITUALLAMIENTOS

Habrá puestos de avituallamiento líquido, agua y Powerade en los kilómetros 5, 10, 15, 20 y meta

Geles energéticos a partir del km 15

DUCHAS

En el Polideportivo Enjoy Wellness Samaranch (Avenida de Francia, 62) y Poliesportiu Doctor Lluch (C/ Dr. Lluch s/n)

PERSONALIZA TU MEDALLA

En la Feria del Corredor se podrá contratar el servicio para grabar el nombre y tiempo realizado por 5 euros. En post-meta, el precio será de 10 euros

PRÁCTICOS

Habrá prácticos que marcarán los ritmos para 1:30, 1:45, 2:00 y 2:15



SERVICIOS MÉDICOS

16 ambulancias con médicos distribuidas a lo largo del recorrido y patinadores con desfibriladores

RUNNING SOSTEIBLE CON ECOEMBES

Ecoembes distribuirá más de 100 contededores en los diferentes puntos de avituallamiento así como en meta, postmeta y Feria del Corredor.

DONA ROPA IY ZAPATILLAS

La Feria del Corredor contará con un contenedor de Koopera Cáritas para la recogida de ropa, zapatillas y material deportivo.