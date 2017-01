Fede: "Si juego, lo voy a dar todo por ayudar al Valencia"

Fede y Voro buscaron la mejor forma de pasar página: Cartabia tuvo un partido completo para actuar como mediapunta y dejó la asistencia del gol de Vinícus. Esa recuperación con pase definitivo fue lo mejor que hizo.

Después de no jugar el partido de ida, ¿címo te has sentido?

He pedido perdón a Voro? estoy contento, lástima esa maldición de los últimos minutos que nos está persiguiendo. Una pena porque nos falta un buen resultado.

Una pena ese último gol del Celta

Sabíamos que era una eliminatoria complicada, pero veníamos a competir y a dejar una buena imagen; queríamos ganar para coger una buena racha, pero los últimos minutos nos volvieron a pasar factura. Hemos tenido fases del partido donde hemos dominado.

El partido ha servido para reivindicarte, con esa asistencia para Vinícius

Me equivoqué... hablé con los compañeros y pedí perdón. Soy jugador del Valencia 100% hasta el final de temporada.

¿Qué sucedió?

Todo eso quedó atrás y sólo miro a lo que viene.

¿Te quedas en el Valencia hasta final de temporada?

Ahora soy jugador del Valencia y lo que pueda pasar en el futuro no lo sé. Si tengo que jugar lo voy a dar todo para ayudar al Valencia.