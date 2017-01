Begiristain vino a Valencia para fichar a Nabil para el Manchester City

La visita de Txiki Begiristain a València que tuvo lugar el pasado lunes se explica con un nombre propio, un futbolista que quiere pescar el director de fútbol del Manchester City en la factoría de Paterna. Según ha podido saber SUPER, Txiki pasó el día en la capital del Turia porque quiere llevarse a Inglaterra a Nabil Touaizi, delantero cadete de la Academia del Valencia y habitual en las categorías inferiores de la selección española, que se lo arrebató a Marruecos en 2015 en un conflicto que estuvo a punto de enfrentar a las dos federaciones. Marruecos, de hecho, lo hizo debutar con 14 años, cuando ya tenía un físico que marcaba diferencias –medía 1,79 metros–, en una convocatoria en la que era el más joven con diferencia. Este diamante del Valencia, que hace dos días era convocado por la Sub´17 que dirige Santi Denia para concentrarse en Las Rozas entre los días 23 y 25 de enero, está creciendo desde entonces a un ritmo imparable y está en el radar de las principales secretarías técnicas de Europa. El City, por mediación de Txiki, ya ha pasado a la acción y podría arrebatárselo al Valencia CF muy pronto.

El ejecutivo del club de Manchester comió y cenó con Alexanko, director deportivo en funciones y responsable de la Academia, con el que mantiene una relación personal por su pasado en el Barcelona. Una jornada que fue captada y desvelada por SUPER en la que la que la salida de Nabil fue el principal argumento –no el único– sobre la mesa. Al tratarse de un futbolista menor de dieciséis años, el City legalmente se lo puede llevar del Valencia, la única condición es que el propio Nabil acepte marcharse. El City, en definitiva, perfectamente podría incorporarlo sin necesidad de pagar ninguna cantidad en concepto de traspaso, una situación ante la que el Valencia CF podría denunciar y el juez decidiría si el City está obligado a pagar alguna cantidad por derechos de formación, que rondaría los 100.000 euros. Ese protocolo de actuación no es el que pretende el director de fútbol del City. Txiki quiso verse con Alexanko para transmitirle sus intenciones de llevarse al futbolista y aprovechar para sentar unas condiciones para resolver la operación de forma más o menos amistosa, comprometiéndose a pagar un montante por su traspaso y acordar una serie de premios por objetivos. El City se lo quiere llevar ya porque en cuanto entre en vigor el Brexit pasará a ser extracomunitario y los ingleses no podrán firmar a futbolistas que sean menores de 18 años.

Ojo, que Nabil no es el único

Nabil no es el único futbolista que puede abandonar el Valencia a corto-medio plazo. Hay varias ´estrellas´ de la Academia que se encuentran en situación de riesgo. El Madrid ha echado sus redes sobre tres futbolistas, el Barça va detrás de otro y el Manchester United ya intentó fichar el pasado verano al atacante Jordi Escobar, cadete. Este último caso, recientemente renovado, no contempla salir.