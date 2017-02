Kempes: "Se creen que si firmas un contrato te han tapado la boca"

Mario Alberto Kempes atiende a SUPER desde su casa de Connecticut, donde trabaja como comentarista para la cadena americana de televisión ESPN. El Matador había anunciado unas horas antes en las redes sociales que el Valencia le había comunicado que no seguía como embajador y aprovecha la llamada para analizar los tres años durante los que ha desempeñado el cargo, los motivos que pueden haber propiciado su salida del club o cómo se le ha comunicado, así como el delicado momento del equipo o la gestión de Peter Lim, y lo hace como siempre, sin pelos en la lengua. Puro Matador.

¿Cómo está Kempes?

"¿Yo? Más tranquilo que el Valencia (ríe). ¿Yo cómo voy a estar? Yo no tengo problemas. Si nunca han tenido en cuenta mi opinión, si nunca me han preguntado nada, si yo he sido el embajador que han tenido fuera del país y no me consultaron nada. Si tienes un embajador que lo ha dado todo por el Valencia y que te puede... No que te pueda dar consejos, porque consejos te los puede dar hasta el demonio, y el Valencia tiene muchos demonios para dar consejos a la gente que compró el Valencia... A los angelitos", dice el argentino desde el otro lado del teléfono.

Fue Damià Vidagany, responsable de marketing, quien le comunicó que el Valencia había decidido no renovarle, algo que ya sabía "en la intimidad" desde que el pasado 19 de diciembre acabara su contrato y nadie del club le llamase.



El Valencia ya no tiene ni cabeza ni pies

Uno de los motivos que esgrime el Valencia para no renovarle es que está en Estados Unidos y no en España. "¿Que estoy lejos? Pero si el embajador internacional es internacional porque está fuera del país. ¿O es que no lo saben? El Valencia ya no tiene ni cabeza ni pies. Es contradictorio cuando el dueño del club hace un año que no aparece por Valencia. Si yo fuera el dueño del club me preocuparía porque he arriesgado un dinero que se supone que quiero recuperar. Uno debe ser muy tonto o le tiene que sobrar el dinero para no importarle lo que pase en València", responde.



Si amas a un club lo que tienes que hacer es abrir los ojos

Al respecto de sus duras críticas a Meriton por su gestión del club, Kempes argumenta que "ellos -los propietarios- se creen que si firmas un contrato con ellos te han tapado la boca, te ponen un esparadrapo, una cinta en la boca o te han cortado los dedos para que no puedas escribir. Me parece que si vos amas a un club lo que tienes que hacer es abrir los ojos, principalmente a los que mandan" y considera que no ha hecho nada mal. El argentino, pese a todo, indica que "no hay peligro" de descenso, pese a que "la última palabra la diremos cuando acabe el campeonato".

La entrevista completa, este lunes en la edición impresa de SUPER.