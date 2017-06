Nuno intentó fichar a Aderllan Santos

Aderllan Santos, ahora sí, tiene los días contados en el Valencia CF y su destino puede estar de regreso en Brasil, aunque la historia ha estado cerca de dar un giro inesperado en las últimas semanas. Fue a raiz del interés mostrado por el entrenador que lo fichó para jugar en Mestalla en el año 2015, que no es otro que Nuno Espirito Santo, quien este verano ha movido los hilos para hacerse sin éxito con el central brasileño para su nueva aventura en la Championship inglesa, tras concluir su breve etapa en el Oporto.

Todo comenzó en el viaje que una expedición del Valencia CF realizó hace un mes a Manchester, donde se vieron con Jorge Mendes. Allí, Layhoon Chan , Anil Murthy, Mateu Alemany y José Ramón Alexanko mantuvieron una reunión en la que pidieron ayuda al agente con las salidas de futbolistas para desbloquear la situación de la plantilla. Mendes, que en febrero ya había trasladado una oferta importante que llegaba desde China por Enzo Pérez, se comprometió a ayudar. Fue solo unos días después de aquella cita cuando apareció en escena Nuno Espirito Santo. El 31 de mayo fue anunciado como entrenador del Wolverhampton, de la segunda división inglesa, y uno de sus primeros movimientos fue solicitar la incorporación para su nuevo equipo de Aderllan Santos, un futbolista al que ya fichó para el Valencia CF del Sporting de Braga y al que está convencido de que puede sacar un rendimiento más alto del que hemos visto.



Stop de la Federación Inglesa

El Valencia tenía prisa por colocar al central, a ser posible antes de que venciera el tercer y último pago de su traspaso, 3,5 millones de euros que se debían ingresar al Braga como máximo el pasado 15 de junio. Así, esta posibilidad de venta se puso en marcha de inmediato, llegaron a hablar con Mateu Alemany, pero no fue adelante por un cuestión simplemente burocrática. Santos, aunque inició meses atrás los trámites para la obtención del pasaporte comunitario, no lo tiene actualmente ni está previsto que lo consiga en un plazo razonable. La Federación Inglesa es exigente con los futbolistas extranjeros que llegan para jugar en la Premier League y hay una normativa que niega el permiso de trabajo a aquellos que no han sido internacionales con su selección absoluta en un determinado porcentaje de partidos durante los dos últimos años.

Sin posibilidad de precisar las cifras en que se movía el Wolverhampton, la operación resultaba interesante para el Valencia CF, que con el brasileño prioriza un traspaso antes que una cesión a la hora de dar el visto bueno a su marcha. Hubo consultas a nivel federativo, durante cerca de dos semanas buscaron precedentes a los que agarrarse, pero en la Championship, que es la competición en la que compite este año el Wolves, la segunda división inglesa, se aplica la misma norma a los futbolistas extracomunitarios.

El Wolverhampton fue adquirido hace un año por el grupo chino Fosun International, propiedad del millonario asiático Guo Guangchang. Es una persona que mantiene contactos con Jorge Mendes, con el que estableció contactos anteriormente a esta operación para negociar la compra del AC Milan. Una de las primeras incorporaciones del club inglés el pasado verano fue la de Iván Cavaleiro, futbolista portugués que estuvo cedido en el Depor hace dos temporadas. Pertenece a la cartera Gestifute y salió de las categorías inferiores del Benfica junto a Joao Cancelo y Bernardo Silva. Incluso en su día se publicó el interés de Peter Lim por incorporarlo para su proyecto en el Valencia.



Traspaso

Días atrás, el propio Mateu Alemany anunciaba que la salida del central Aderllan Santos iba a producirse "de manera rápida". Descartada esta vía inglesa, quedaba la del Sao Paulo y algún otro club brasileño, pero también la del Olympiacos griego que finalmente y salvo cambio de posturas ha quedado descartada. La operación que planteaban los griegos era una cesión sin un compromiso firme de compra, pero el Valencia está agotando las vías para que sea un traspaso definitivo o lo más parecido a esa situación.