"Para mantener el nivel, o aumentarlo, estamos obligados a comprar bien"

Marcelino Garcia Toral, entrenador del Valencia CF, valoró de "enorme" la temporada que ha hecho el equipo, clasificándose para la Champions en el año del Centenario con la consecución de la cuarta plaza y una cifra de 73 puntos. El míster cifra los objetivos de la próxima campaña en "ofrecer un nivel igual o mejor" que en la actual para asentarse año a año en la competición madre a nivel de clubes en Europa, garante de un progreso económico y deportivo para los clubes. Marcelino dice que no puede garantizar la continuidad de los jugadores más importantes, pero señala que van a trabajar con dedicación e ilusión el mercado para "hacer un mejor equipo". El asturiano no pudo evitar que se le escapara alguna lagrimita mientras fue manteado en el césped por los jugadores.

Esta es la rueda de prensa íntegra de Marcelino García Toral después del último partido de la temprada 17/18:

-¿Tenía miedo de caer mientras lo estaban manteando?

"No peso mucho, soy fácil de mantear. Agradezco mucho a la afición y los jugadores los momentos que me han hecho vivir hoy, es una tremenda satisfacción para nosotros poder vivir esta situación con nuestra afición. Los futbolistas hicieron una enorme temporada, quedando a tres puntos del Real Madrid, eso indica el grandísimo trabajo que han hecho. Puede parecer fácil, porque parecía logrado hace mucho, pero no quita para que haya sido a base de esfuerzo, dedicación, trabajo, profesionalidad..."

-¿Puede decirnos algo del futuro de Daniel Wass?

"No voy a hablar de ningún futbolista porque no es la situación ni el momento adecuados"

-¿Ha llorado mientras lo manteaban?

No sé si se me habrá escapado alguna lagrimita, yo soy de lágrima fácil, me vino a la cabeza un recuerdo y tampoco es importante... No cabe ninguna duda, pensar esto en mayo pasado era muchísimo más un sueño que una posible realidad y, afortunadamente, me han hecho posible vivirlo. Ahora, a ser equipo champions y a ofrecer un nivel igual, al menos, al de este año, nuestra misión es lograrlo, aunque no será fácil"

-73 puntos, el equipo dando una vuelta de honor... ¿tiene la sensación de que este ha sido uno de los momentos de su vida? ¿Ha pensado que alguno de ellos se tendrá que ir?

"Es una suma de todo, yo puedo decir que he tenido como entrenador muchos momentos buenos y cada uno lo vives como toca, lo inmediato es lo mejor porque cuando tienes cierta edad no sabes si vendrá algo mejor. Es muy bonito vivir lo que nos ha tocado vivir hoy, es una recompensa al trabajo, mucho y bueno. La recompensa final compensa los momentos de esfuerzo, trabajo y sufrimiento de esta temporada, que fue una constante"

-Ya se ha logrado la cuarta posición, ¿cuál es el plan en su cabeza para la próxima temporada desde ahora?

"Desde mañana tenemos que empezar a trabajar sin prisa pero sin pausa, queremos un equipo mejor, no es fácil, pero lo vamos a intentar. Tenemos la ilusión de lograrlo y tendremos más opciones de hacerlo si trabajamos mucho. Nos toca analizar la temporada y ver en qué podemos mejorar y, a partir de ahí, tomar decisiones. El mercado puede que nos obligue a decisiones que no queremos, pero hay que estar preparados. Un club como el Valencia siempre estará expeuesto a vender y para no perder el nivel o, al menos, mejorarlo tiene que comprar bien"

-El año pasado dijo que la plantilla no estaría cuadrada hasta el último día de agosto, ¿va a ser igual este mercado?

"Creo que tenerla completamente deifnida antes de que acabe el mercado será complicado, el entrenador siempre quiere tener la mayor parte del equipo definido lo antes posible, pero el mercado y sus plazos no los marcamos los entrenadores y, además, con un Mundial que todo lo retrasa. Es otra circunstancia para alargar el mercado. Quizá, el hecho de que algunas ligas cierren antes su periodo de fichajes podría adelantarlo en un momento puntual. Lo principal es no precipitarse en decisiones y que las que tomemos estemos convencidos de que son las mejores posibles"

-¿Va a seguir Zaza?

"Es imposible ahora cualquier nombre... no puedo certificar, asegurar que vaya a estar en el Valencia la próxima temporada. Tenemos que evaluar posibles salidas, sabemos que el Valencia tiene que traspasar por una cantidad de dinero, con las ofertas del mercado que lleguen intentaremos siempre no debilitarnos; si implica que salgan tres en vez de uno tendrá que ser... pero veremos cómo evoluciona y las decisiones que tengamos que tomar"

-Usted es ambicioso, ¿cuáles son ahora los objetivos para la próxima campaña?

"El objetivo debe ser permanecer en esta cuarta plaza y competir en todas las competiciones al máximno nivel posible, eso requiere una inversión, y aumentar las posibilidades en cuanto a capacidad de la plantilla... a ver si somos capaces. Ser los cuartos significa ser el campeón de la 'otra liga', aquí hay tres equipos inaccesibles y una plaza para 17 equipos... al año que viene jugando Champions y Copa aumentan las dificultades, aunque eso no debe impedir que busquemos asentarnos en Champions, esa es la única forma en el fútbol actual para crecer de forma continuada"

-¿Es partidario de ser usted quien comunique lo que piensa de ellos a los jugadores?

"No tengo inconveniente en mirar a los ojos y decirle cuál es su situación, lo saben perfectamente, no me suelo esconder ni utilizo intermediarios. Con lo que cada uno desee, luego encontraremos la solución más oportuna"

-¿Está pendiente de los bombos y dónde puede caer el equipo?

"No tengo ni idea, no lo iré, da igual el bombo, hay ocho en cada uno; el Real Madrid, el Barça y el Atlético no nos tocarán, tres de los cinco o seis mejores de Europa. Lo que venga en suerte, vendrá... A veces estás en el 3 y te toca el peor del 4, y el peor del 1 y el 2... nunca sabes, estamos lejos. Hoy no me preocupa.

-¿Con qué momentos de la temporada se queda?

"Hay muchos momentos importantes, me dejaría fuera alguno... Para mí, cuando me presente en mayo delante de vosotros, el 23 de mayo, adquiría una gran responsabilidad y lo hice con muhchísima ilusión. El 31 de agosto, definimos una plantilla de la que quedamos muy satisfechos, muy ilusionados, creíamos que podíamos hacer grandes cosas, no tanto, pero sí grandes cosas. Luego hubo muy buenos partidos, el juego, los resultados, la comunion entre equipo y afición, que ha sido muy importante. Este club, este estadio y este equipo en un contexto así son muy bonitos para los profesionales. Por supuesto, el momento de certificar la Champions y llegar al objetivo"

-Seedorf ha dicho de Bakkali que "necesita ser entrenado, porque tiene un talento que haría bien el Valencia en no desaprovechar"

"Con todos los jugadores del Valencia tomaremos las debibas decisiones en el momento oportuno, a Bakkali lo conozco de haber entrenado unas fechas con él, es importante lo que diga Seedorf porque ha sido su entrenador. Nosotros tenemos que decidir sobre cada jugador, a la hora de confeccionar una plantilla influye lo que tienes al alrededor, como haces que los jugadores se unan unos con otros creando una idea de juego y practicar lo que queremos. Cuando lo tengamos claro decidiremos con Bakkali y con los demás"