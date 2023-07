Todos los apostadores saben que a la hora de elegir una casa de apuestas, lo primero que deben fijarse es que sea un sitio web legal y lo segundo, que tenga las mejores cuotas. Estas determinan las ganancias que obtendrás de estas apuestas. Mientras mayor sea la cuota, mayor será tu ganancia. Como sabemos que encontrar una casa de apuestas no es fácil, nos hemos tomado el trabajo de realizar un ranking de las casas de apuestas con las mejores cuotas en el 2023. Este es nuestro TOP:

Las casas de apuestas que están incluidas en este artículo ofrecen promociones para usuarios con cuentas verificadas durante 30 días. Estas promociones están sujetas a condiciones y a especificidades particulares de cada casa de apuesta. Para conocer más sobre los términos y condiciones, consulta en el sitio web oficial de la casa de apuestas seleccionada.

Esta casa de apuestas legal de España cuenta con una gran variedad de deportes para apostar en su lista, como fútbol, baloncesto o las ya populares apuestas en tenis. bet365 ofrece las mejores cuotas del mercado.En esta casa de apuestas podrás encontrar tus ligas favoritas del mundo entero y si eres un amante de los eventos deportivos, en bet 365 puedes disfrutar de los eventos deportivos por medio de su servicio de streaming.

Ventajas de apostar en bet365:

● Cuotas competitivas

● Servicio de streaming

Desventajas de apostar en bet365:

● Web un poco lenta

● Comisiones altas en algunos medios de pago

Betsson es una de las marcas más reconocidas del mundo y una de las casas de apuestas de España que cuenta con una de las mejores cuotas del mercado. Como ya es cada vez más común, los usuarios eligen hacer apuestas desde el móvil. Es por esto que Betsson tiene una app móvil para Android e iOS. Con una interfaz sencilla, intuitiva y moderna. En Betsson siempre encontrarás ofertas y cuotas increíbles para realizar apuestas deportivas.

Ventajas de apostar en Betsson:

● Buenas apuestas en vivo

● Ofrecen cuotas interesantes

Desventajas de apostar en Betsson:

● Servicio al cliente con retrasos

● Límites bajos de apuesta deportivas

Leo Vegas es una operadora que opera legalmente en España. Cuenta con servicio de streaming de deportes y llegó al mundo de las apuestas deportivas ofreciendo los mejores eventos deportivos. Esta casa de apuestas se encuentra en nuestra lista por contar con una de las mejores cuotas en fútbol. Uno de los deportes destacados en Leo Vegas es el fútbol.

Ventajas de apostar en LeoVegas:

● Tiene Bet Builder

● Variedad de métodos de pago

Desventajas de apostar en Leo Vegas:

● Demoras en la respuesta de servicio al cliente

● Pocas opciones de retiro

En Williamhill puedes entretenerte realizando apuestas en uno de los sitios más seguros del mundo. También tienes la opciones de realizar retiros de dinero que están disponibles en 24 horas. En Williamhill puedes encontrar cuotas muy interesantes para los distintos eventos deportivos. Apostando en esta casa de apuestas tendrás la opción de hacer cashout.

Ventajas de apostar en William Hill:

● Buenas cuotas

● Dispone de cashout

Desventajas de apostar en William Hill:

● Poca oferta de medios de pago

● Límites bajos para apostar

Betway es una casa de apuestas que cuenta con varios años de experiencia en el mundo de las apuestas deportivas. Ofrece una de las mejores cuotas junto con las demás casas de apuestas de la lista y se destaca por tener una gran variedad de deportes para apostar y de medios de pagos disponibles para los usuarios.

Ventajas de apostar en Betway:

● Muchas opciones de deportes

● Buenas cuotas

Desventajas de apostar en Betway:

● Pocas opciones de pago disponibles

● Quejas con el servicio al cliente

Esta casa de apuestas de origen británico, se ha consolidado en el mercado europeo como un grande de las apuestas. También cuenta con secciones de casino y de poker de altísima calidad. Si eres un amante de las apuestas en directo, en 888 sport encontrarás una gran cantidad de diferentes deportes y tienes la opción de visualizar todos los partidos en los que apuestas en su servicio de streaming. 888 Sport ofrece cuotas competitivas que logran distinguirse de las demás casas de apuestas.

Ventajas de apostar en 888 sport:

● Aplicación móvil

● Interfaz muy moderna

Desventajas de apostar en 888 Sport:

● Debes registrarte en las diferentes secciones del sitio

● Sin teléfono de contacto

PAF es una casa de apuestas que nació en Finlandia y que cuenta con mucho prestigio en los países escandinavos. Esta casa de apuestas cuenta con una excelente sección de casino y, como dato ultra interesante, crea sus propios juegos. Al registrarte en PAF podrás encontrar cuotas muy competitivas. Vale aclarar, que tanto PAF como todas las casas de apuestas antes mencionadas, cuentan con la licencia de juegos aprobada por el organismo DGOJ que las convierte en operadoras legales en España.

Ventajas de apostar en PAF:

● Interfaz moderna

● Su excelente Club PAF

Desventajas de apostar en PAF:

● Pocos medios de pago

● No cuenta con servicio de streaming

Casumo es una casa de apuestas que cuenta con un diseño de interfaz muy amigable. Ha ganado el premio como mejor operadora entre los países nórdicos y, si bien ha llegado a España hace relativamente poco, ha logrado establecerse como una marca potente en el mercado de las apuestas deportivas. Ofrece a los españoles excelentes cuotas para los distintos eventos deportivos y la posibilidad de descargar su aplicación móvil para poder apostar desde cualquier sitio.

Ventajas de apostar en Casumo:

● Diseño moderno y divertido

● Buenas cuotas en eventos deportivos

Desventajas de apostar en Casumo:

● Servicio al cliente con retrasos

● Poca variedad de métodos de pago

La casa de apuestas que al momento cuenta con las mejores cuotas del mercado en España es Bet365. Para poder determinar esto, hemos analizado las cuotas de las diferentes casas de apuestas de un evento seleccionado para que la comparativa sea lo más exacta posible. Para obtener mayores ganancias siempre debes buscar casas de apuestas que ofrecen las mejores cuotas, así puedes asegurarte cuánto recibirás cuando ganes.

Las cuotas deportivas son indicadores de cuánto se valora la apuesta en cuestión. La cuota indica cuál será la ganancia del evento. Cuanto mayor sea la cuota, mayor será la ganancia. Las casas de apuestas cuentan con diferentes cuotas, es importante elegir la que ofrezca las mejores cuotas del mercado.

Las cuotas siempre cambian en cada casa de apuestas. Esto es un proceso automatizado y se maneja de manera similar a la volatilidad de la bolsa o las criptomonedas. Las cuotas en las apuestas deportivas pueden variar según el volumen de dinero que ingresa en el mercado.

Es importante que antes de elegir la casa de apuestas en la cual registrarte, investigues cuál ofrece la mejor cuota para el evento que deseas. Cada casa de apuestas tiene su propio proveedor o software de cuotas, esto hace que cada casa de apuestas cuente con su propia cuota y algunas serán mejores que otras..

No son muchas las casas de apuestas que desarrollan sus propias cuotas. Muchas de ellas delegan esta función a una empresa externa que se especializa en estos servicios. El proveedor de cuotas es quien ofrece, ajusta y establece las cuotas. Algunas casas de apuestas comparten el proveedor de cuotas, aunque estas pueden variar por el payout.

Registrarte en una casa de apuestas en España es muy sencillo, sólo debes ser mayor de 18 años y residir en el país. Luego debes seguir los siguientes pasos para poder registrarte:

Sí, apostar es legal en España. Las casas de apuestas que cuentan con la licencia otorgada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) operan de manera legal y cumpliento con toda la normativa del país.

Sí, es completamente seguro realizar apuestas deportivas en España. Sólo debes apostar en un sitio que cuente con licencia otorgada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).

No podemos responder a esta pregunta ya que es muy subjetiva. Para encontrar a la mejor casa de apuestas de España debes leer las reseñas de las casas de apuestas y elegir aquella que se adecue más a tus necesidades como apostador.

Las casas de apuestas ofrecen a los usuarios distintas cuotas, estás están determinadas por el tipo de evento, el tiempo que falte para que se dispute el juego y otros factores. Son los proveedores de este servicio los que automatizan con un software el cálculo de las cuotas y van variando y estableciéndose dependiendo de estos proveedores. Algunas casas de apuestas comparten estos proveedores y otras cuentan con su propio área de cuotas propio de la empresa.

Es importante que como apostador hagas un análisis de las mejores cuotas del mercado y elijas teniendo en cuenta esto para así ganar más dinero en tus apuestas.

Juego responsable

Realizar apuestas deportivas puede generar ludopatía. Te recomendamos siempre apostar de manera responsable. Controlando tu conducta a la hora de apostar y de relacionarte. En caso de sentir que esta ha cambiado debes pedir ayuda inmediatamente.

Establece límites de dinero y tiempo antes de comenzar a apostar

Apuesta con dinero que puedas permitirte perder

Es importante ser consciente siempre del dinero que se tiene disponible para apostar. En caso de no contar con dinero, no debes solicitar créditos, ni solicitar dinero prestado a amigos y familiares. Nunca uses el dinero que es para la renta, salud, alimentación, etc.

No intentes inmediatamente recuperar lo perdido apostando más

Si pierdes el dinero apostado y deseas intentar recuperarlo apostando más, seguramente pierdas más dinero que el programado para ese día. Recomendamos que cuando llegues a tus propios límites no continues apostando solo para recuperar el dinero perdido.

Apuesta para divertirte y no para ganar dinero fácil

Sí apuestas para divertirte seguramente te pases un buen rato. Si en cambio lo que buscas es una ganancia asegurada, pues de seguro que tendrás un mal rollo cuando no logres las ganancias deseadas. Recuerda que las casas de apuestas fueron creadas como un medio de entretenimiento y no como una fuente de dinero.

No apuestes bajo los efectos del alcohol

Apostar bajo los efectos del alcohol puede nublar tu juicio y provocarte una pérdida de determinación, haciendo que pierdas el control y tomes decisiones irracionales y apresuradas. Es importante no apostar bajo estos efectos para no apostar de manera inconsciente.