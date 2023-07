En el mundo de las apuestas, podemos diferenciar a los pronósticos en directo por ser los de más rápida ejecución, de más variada oferta y los que mayor emoción generan. Por todo esto, puede que sean estas las apuestas de más alta complejidad y, por ende, las que merecen una mayor precaución al momento de realizarlas. De todas maneras, una vez le hayas cogido los trucos y estrategias para ganar, serán las que más disfrutes.

Top de las mejores casas de apuestas en directo 2023

Como siempre, una de las cosas más importantes es saber dónde apostar. Para ello, hay que verificar algunas características que pueden marcar la diferencia en las apuestas deportivas y que pueden gustarte más o menos. De todas maneras, lo que sí podemos asegurarte, son las mejores casas de apuestas deportivas de España en donde se ofrecen apuestas en directo.

Casumo - Apuesta en directo desde tu móvil. LeoVegas - Las últimas noticias del deporte en el LeoVegas Blog. bet365 - Empieza a apostar en vivo depositando tan solo 5€. 888 Sports - Lo mejor de los eSports con pronósticos en vivo. Betsson - Mira su multivista mientras apuestas en vivo. Betway - Más de 25 deportes para apostar. William Hill - Apuesta a los dardos en directo. Paf - La casa de apuestas más responsable, también tiene apuestas en directo. Yosports - Permanece actualizado con el blog de Yosports. Tonybet - Vea y apueste en directo en sus deportes favoritos.

Restricciones para los apostadores de España

Las apuestas deportivas están destinadas, única y exclusivamente, a personas mayores de 18 años que puedan verificar su cuenta por medio de algún documento que convalide su edad. Si el usuario no comprueba su identidad, su cuenta puede quedar suspendida temporalmente hasta que realice dicho trámite.

Además, hay características de los casinos que requieren que hayan pasado más de 30 días desde la verificación, para poder ser ofrecidas a los usuarios. Por otro lado, cada proveedor de apuestas puede tener términos y condiciones específicas, que pueden ser revisadas en la página de cada una de las casas de apuestas.

1. Casumo - Apuesta en directo desde tu móvil

Casumo es una casa de apuestas creada en el 2012 en Malta. Hoy en día, cuenta con sedes en Barcelona y Gibraltar, sin contar la que tiene en su país de origen. Además, con el paso del tiempo, ha sido múltiples veces reconocida internacionalmente por diversos aspectos, pero, por sobre todo, debido a su gran aplicación móvil, algo imprescindible para aquellos que prefieren hacer apuestas desde su móvil.

Pros

● Cuenta con una excelente aplicación móvil.

● Ofrece el servicio de chat en vivo.

● Tiene una buena variedad de opciones de pago.

Contra

● No tiene eSports dentro de sus ofertas.

2. LeoVegas - Las últimas noticias del deporte en el LeoVegas Blog

Leovegas fue fundada en el 2011 en Estocolmo. Desde sus inicios, su enfoque principal fue desarrollar una plataforma cuyo canal principal sea la aplicación móvil. Aprovechando así, el auge que su mesa directiva pronosticaba hacia los teléfonos celulares. Además, LeoVegas ha sido galardonado por el funcionamiento de sus servicios como proveedor de apuestas y juegos de casino, así como de su aplicación móvil.

Pros

● Ofrece estadísticas actualizadas de sus eventos.

● Permite crear tu propia apuesta.

● Tiene un programa VIP en donde sumas puntos por cada apuesta.

Contra

● Su servicio de atención al cliente no es 24 horas.

3. bet365 - Empieza a apostar en vivo depositando tan solo 5€

Habiendo sido fundada en la ciudad de Stoke-on-Trent en Reino Unido en el año 2000, bet365 se ha vuelto una de las casas de apuestas más reconocidas en el mundo. Llegó a ganar el premio a la mejor casa de apuestas por 10 años consecutivos. Fue tal su impacto que, la reina Isabel II condecoró a Denise Coates, su fundadora, por lo realizado con la empresa y sus aportes a la comunidad donde la casa fue fundada.

Pros

● Ofrece un excelente servicio de streaming en vivo.

● Su página es muy sencilla de usar.

● Cuenta con más de 30 disciplinas para apostar.

Contra

● No cuenta con teléfono de contacto.

4. 888 Sports - Lo mejor de los eSports con pronósticos en vivo

888 Sports fue creado en el 2008 y con ello, la empresa 888 Holdings, agregaba una sección más a sus ya prósperas divisiones de juegos de casino y bingo. Esta casa de apuestas logra combinar una página elegante con una gran variedad de ofertas y múltiples opciones de apuestas.

Pros

● Ofrece la opción de crear tu propia apuesta.

● Cuenta con BetFeed, una sección en donde puedes ver las apuestas en tendencia.

● Tiene una aplicación nativa tanto para iOS como para Android.

Contra

● El chat es solo para usuarios registrados.

5. Betsson - Mira su multivista mientras apuestas en vivo

Betsson inició en el país nórdico de Suecia. Sus inicios fueron a través de la comercialización de máquinas tragamonedas a restaurantes en su país de origen, hasta que el gobierno sueco decidió emprender restricciones al mercado del azar en el país. Luego, con el tiempo, Betsson volvió a ser rentable llevando su industria a cruceros que se brindaban por la región escandinava y eso fue, entre otras cosas, lo que comenzó a cimentar lo que hoy es Betsson, llegando a ser un operador reconocido en las apuestas deportivas de futbol principalmente.

Pros

● Ofrece una multivista en vivo, en donde puedes seguir varias retransmisiones en directo.

● Cuenta con una gran trayectoria en la industria.

● Tiene un excelente servicio de atención al público.

Contra

● Tiene relativamente pocas opciones de pago.

6. Betway - Más de 25 deportes para apostar

Betway es una casa de apuestas británica creada en el 2006 y con sede en Malta. Ha hecho conocer su marca desde los patrocinios, llegando a ser sponsor de varios abiertos de tenis de distintas categorías, de equipos de eSports, que dicho sea de paso, las apuestas eSports están ganando cada vez más adeptos, como los Ninjas in Pyjamas o, incluso, varios equipos de fútbol.

Pros

● Cuenta con el servicio de cash out.

● Ofrece un excelente servicio de streaming en vivo.

● Tiene una buena variedad de opciones de pago.

Contra

● Necesitas hacer un depósito para poder ver el streaming en vivo.

7. William Hill - Apuesta a los dardos en directo

William Hill es una de las casas de apuestas más antiguas del mundo. Fue fundada en 1934 en Birmingham por un hombre que dedicó su vida a las apuestas deportivas y que, además, cumplió el pago de todas las apuestas que ofreció en su emprendimiento. Incluso cuando no había leyes que obligaban al pago de las mismas.

Pros

● Ofrece más de 30 disciplinas para apostar.

● Su página de internet es muy completa y clara.

● Tiene la opción de crear ofertas personalizadas.

Contra

● No tiene atención al cliente las 24 horas del día.

8. Paf - La casa de apuestas más responsable, también tiene apuestas en directo

Paf es una casa de apuestas que cuenta con una historia distinta a las demás. Fue creada por el gobierno regional del archipiélago Aland en Finlandia, con el fin de manejar el monopolio de la industria en la región y, con ello, promover el juego responsable entre las personas atraídas por dicho mercado. De esa manera, Paf priorizó cualidades que permitieran tener una relación sana con las apuestas y ha sido reconocido por ello. Incluso, fue pionero en promover el límite de pérdidas por usuario por año.

Pros

● Tiene muy en cuenta el juego responsable.

● Ofrece unas muy buenas estadísticas en vivo.

● Tiene una sección que muestra los eventos próximos según su horario.

Contra

● Su página web podría mejorar.

9. Yosports - Permanece actualizado con el blog de Yosports

Yosports hace parte de The Rank Group, una empresa británica fundada en los años 30 que contaba con juegos de azar y cinematografía. De hecho, la división cinematográfica estuvo funcionando hasta el 2005 cuando fue vendida y, desde allí, la empresa empezó a dedicarse enteramente a las apuestas deportivas y los juegos de casino. Además de Yosports, The Rank Group cuenta con Yobingo y con Yocasino.

Pros

● Cuenta con streaming en vivo para algunos de sus eventos.

● Ofrece una buena cantidad de opciones de pago.

● Tiene varios medios de contacto con la empresa.

Contra

● Ofrecen poca información respecto de la misma empresa.

10. Tonybet - Vea y apueste en directo en sus deportes favoritos.

Tonybet fue fundada en 2003 bajo el nombre de Omnibet en Lituania. Luego, en el 2009, fue adquirida por el jugador de póker profesional Tony G quién la renombró. Desde allí, su nuevo dueño se ha encargado de aportar todo su conocimiento en pro del crecimiento de la casa de apuestas. Tanto así, que Tonybet ahora ofrece servicios en países de América como Canadá y Chile.

Pros

● Ofrece más de 20 deportes para apostar.

● Cuenta con servicio de atención al cliente las 24 horas del día.

● Tiene una gran cantidad de opciones de apuestas, entre las que se destacan las apuestas simples, combinadas y las apuestas de handicap.

Contra

● Sus opciones de pago son relativamente escasas.

Características que debe tener una buena casa de apuestas en directo

Entre las diferentes ofertas con las que contamos en España, hay algunas características que pueden ser comparadas para ayudarte a elegir la casa de apuestas que más se adapte a tus intereses. Si bien no podemos decir que hay una casa indiscutiblemente mejor que la otra, sí hay distintas pautas que te ayudarán a compararlas.

Variedad de deportes

A pesar de que es importante que centres tus apuestas en vivo a un único deporte que entiendas muy bien, es probable que algunas veces quieras hacer algunas apuestas en otras disciplinas que también son de tu agrado. Esto es algo que debe ofrecer tu proveedor de apuestas para darte la facilidad de optar.

Disponibilidad de streaming

En algunas de las opciones que vas a encontrar en las apuestas en vivo, tendrás la necesidad de estar pendiente de cómo transcurren los sucesos en el evento deportivo en cuestión. Esto te permitirá tener cierta maniobrabilidad que te hará ahorrar, o ganar, mucho dinero.

Opciones de apuesta

En un único evento, hay muchas acciones que están pasando al mismo momento y que son apuestas potenciales. Muchos de los proveedores se aferran a los grandes objetivos del deporte como tal, como qué equipo ganará el partido o cuántos puntos o goles habrán, pero también existe la posibilidad de apostar a cuántos tiros de esquina se esperan o, probablemente, si van a haber breaks en el presente set. Cuanto más ahondamos en este tema, más apuestas se te irán ocurriendo y es responsabilidad de la casa de apuestas ofrecerte dichas opciones.

Cash out

Muchas veces te vas a encontrar en una situación adversa en la que la apuesta que parecía tan clara, ya no lo es. En ese caso, será de gran ayuda poder retirar tu apuesta con una leve penalización como lo harías con el cash out. Así, si tu apuesta está siendo ganadora para ese momento no cobrarás el 100% de la misma, pero cobrarás una parte. Y, si por el contrario, tu apuesta está yendo en el sentido contrario, podrás limitar tus pérdidas y ahorrar dinero.

¿Qué son las apuestas en directo?

Las apuestas en directo son pronósticos deportivos que se realizan durante el transcurso del evento como tal. Tienen algunas opciones de apuestas propias y cuentan con características particulares que las diferencian de las apuestas a largo plazo o las que se realizan previo al evento como, por ejemplo: la velocidad en que puede cumplirse un pronóstico o la rapidez de variación de sus cuotas.

¿Puedo ver el streaming mientras hago apuestas en directo?

Sí, puedes ver la retransmisión del evento siempre y cuando esté disponible. Además, tendrás a disposición estadísticas relevantes del evento mismo y de enfrentamientos anteriores.

¿Qué necesito para ver el streaming online?

Algunas casas de apuestas te exigen que haya saldo en tu cuenta para poder disfrutar de la retransmisión o, incluso, que hayas hecho una apuesta en las últimas 24 horas. De todas maneras, encontrarás algunos proveedores de apuestas que solo te exigen estar registrado y haber iniciado sesión.

¿Tiene algún costo ver el streaming de las casas de apuestas?

Por lo general, este es un servicio gratuito que brindan las casas de apuestas a sus usuarios. Si bien pueden hacer algunos proveedores que tengas ciertas exigencias para habilitar el streaming, estas normalmente no tienen cargo adicional.

¿Hay estrategias para apostar en directo?

Aunque existen algunos métodos dando vueltas por internet, no hay ninguno que sea 100% efectivo. De lo contrario, las apuestas deportivas no serían negocio. Muchas de estas estrategias se basan en series numéricas famosas o llevan nombres particulares que buscan clasificar a dicho sistema, pero la realidad es que para que ellas se cumplan, necesitas de fondos prácticamente infinitos con el fin de cubrir las pérdidas que una mala racha puede traer.

Por lo cual, no es conveniente apostar creyendo que es una manera rápida de ganar mucho dinero en poco tiempo, más bien es la manera más rápida de perderlo. Es por ello, que te recomendamos que veas a las apuestas como una actividad de ocio y no como una fuente de ingresos.

Consideraciones para apostar en directo

Antes de hacer cualquier apuesta en vivo, deben haber algunas cosas que deberías tener en cuenta para sacarles el mayor provecho. Recuerda que las apuestas están pensadas para que puedas tener un espacio más de ocio y no con el fin de que puedas hacer una rentabilidad con ellas. Sin embargo, más las disfruta quien las gana. Es por ello, que te dejamos un par de consideraciones que podrían mejorar tus ratios de pronósticos ganadores.

Estar bien informado

Así como para cualquier apuesta, el hecho de manejar el mercado y sus variables te va a hacer un apostador más asertivo. Debes saber cuál es el pronóstico que la casa de apuestas te está ofreciendo y en qué condiciones se cumple. Por lo cual, debes estar bien enterado de las reglas del deporte en el que estás por apostar.

Por otro lado, también es bueno que conozcas respecto de las características de los equipos o jugadores enfrentados. A partir del estilo de juego o de las características de cada uno, es esperable que se den ciertas situaciones más que otras.

También, es probable que hayan noticias que cambien el posible devenir del juego, como un jugador lesionado en un equipo de fútbol o algún encuentro posterior, o anterior, que limite el tiempo de descanso del equipo, haciendo que deban jugar con nómina alterna.

Tomar ganancia y evitar pérdidas

Muchas veces estarás en una situación en donde la apuesta que pensabas que se iba a dar, no lo está haciendo. Es allí, cuando debes tener la serenidad suficiente para poder decidir si es bueno, o no, continuar en ella. Para ello, puedes usar la opción de cash out que ofrecen algunas de las casas de apuestas y, de esa manera, asegurar una ganancia pequeña antes de que se vuelva pérdida o evitar una pérdida mayor.

Analiza las cuotas

En las apuestas en directo, las cuotas de las apuestas van a ir variando constantemente conforme se desarrolle el evento. Es por ello, que es importante que te mantengas sereno al momento de hacer una apuesta y que no te precipites por ver un número que parece muy atractivo. Muchas veces, la velocidad en que cambian las cuotas es mayor a la de nuestra capacidad para procesar si es un buen pronóstico o no.

Por lo cual, es importante que en un evento en directo te aferres a los pronósticos en donde tienes más experiencia y en donde se te facilita más ver las oportunidades. Esto podría hacer la diferencia entre una sesión con saldo positivo frente a una con saldo negativo.

Ventajas y desventajas de las apuestas en vivo

Como todo en el mundo de las apuestas, hay algunas características que suman y otras que restan. Lo importante es encontrar el balance que haga que nuestra relación con este tipo de mercado, sea siempre la más sana y que lo puedas disfrutar al máximo.

Ventajas

● Las cuotas suelen ser más altas.

● Más oportunidades de apuesta.

● Gran cantidad de opciones de apuestas.

● Aporta emoción al evento deportivo.

● Hay casas con streaming online.

Desventajas

● Las apuestas tienen un riesgo mayor.

● Algunos pronósticos conllevan más azar y menos análisis.

¿Puedo hacer apuestas en directo desde la aplicación móvil?

Sí. Por lo general, las mismas características que tienes en la página web de tu casa de apuestas, son las mismas que tienes en la aplicación móvil.

Conclusión:

Las apuestas en vivo son una manera de darle una emoción adicional a los eventos deportivos y, también, una variante más que ofrecen los proveedores de apuestas frente a la demanda, aún creciente, de los apostadores. Te recomendamos que acudas a dichas apuestas con un grado óptimo de conocimiento frente a las mismas, porque es un tipo de pronóstico que conlleva una concentración mayor y suelen ser mucho más cortas y, por ende, mucho más rápidas que los demás tipos de apuestas.