Se come siete hamburguesas... y al día siguiente no puede entrenar

Enes Kanter es uno de los personajes más controvertidos de la NBA. No puede apenas salir de Estados Unidos, ya que está bajo amenazas del régimen turco de Erdogan, y su última polémica puede dejarle un tiempo sin jugar. Al menos, sin entrenar. Y es que Kanter, después de publicar un vídeo comiéndose siete hamburguesas, con sus correspondientes patatas fritas, se ausentó del entrenamiento del día siguiente. El motivo oficial dado por los New York Knicks, su equipo, fue bastante ambiguo: "enfermedad".





Enes Kanter was here at practice but left because of illness. Really.