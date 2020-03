El Eurobasket en Valencia busca nuevas fechas

El Mundial de Natación y el de Atletismo han sido los primeros grandes eventos que han empezado a buscar nuevas fechas para el próximo año por la coincidencia o proximidad con la ubicación en el calendario de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Pero no serán los únicos y de hecho hay otro que afecta a València que también puede verse obligado a cambiar de fechas, el Eurobasket Femenino.

El torneo, previsto inicialmente del 17 al 27 de junio, acabaría a menos de un mes del inicio de los JJOO el 23 de julio, generando un problema al coincidir dos grandes competiciones de selecciones en el mismo verano después de las temporadas regulares de cada país.

Una situación poco aconsejable y que ya ha hecho que a FIBA haya empezado a valorar la posibilidad de buscar otra ubicación en el calendario, con el añadido de que tendría que negociarlo con las Federaciones de dos países, ya que son España y Francia los que acogerán el evento, repartido en distintas sedes, una de ellas València.

Eso sí, según ha podido saber SUPER, lo que no se contempla en ningún caso de momento es la cancelacióin del mismo, solo un cambio de fechas (que aún no es seguro) para que no encadenar un gran evento con la preparación del siguiente.

El Eurobasket Femenino se presentó el pasado 28 de enero en el Ayuntamiento de València con la presencia de representantes de todas las instituciones valencianas y del baloncesto y acogerá a las mejores selecciones del continente con España como una de las grandes favoritas, en su condición de vigente campeona de Europa.

En este caso, La Fonteta será la sede española del evento, donde se jugará una parte de la primera fase –prevista inicialmente del 17 al 21 de junio– y dos de los partidos de cuartos de final, mientras que Lyon acogerá el resto de partidos hasta las semifinales y la final, que se disputarán en París.

En la designación de València como sede se tuvo en cuenta la existencia de un pabellón como la Fuente de San Luis, con casi 8.000 localidades, y el complejo deportivo de L'Alqueria del Basket que se utilizará para las pistas de entrenamiento de los equipos participantes. Además, se tuvieron en cuenta las 18.000 plazas hoteleras y el hecho de ser una de las ciudades más turísticas del país, superando los dos millones de visitantes en 2018. Sin olvidar otro éxito organizativo y de repercusión en España, con la reciente Copa del Mundo de Tenerife 2018.

El presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, destacó en su día que «queremos un nuevo evento de 360 grados, con actividades paralelas, una ciudad viviendo el evento y con un alto porcentaje de aforo en las canchas de juego tanto en los partidos que juegue España como en los de las otras selecciones. Hace año y medio empezamos ese camino junto a la Federación Francesa con el objetivo de hacer algo grande para el baloncesto femenino. La FEB y la Federación Francesa son dos de las que más están apostando por el baloncesto femenino así que decidimos unirnos. Queremos que el Eurobasket de 2021 sea el cambio definitivo, que sitúe al baloncesto femenino donde se merece», aunque al final tuviera que cambiar de fechas.