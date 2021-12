Las medallas se acabaron escapando tanto en el Eurobasket Femenino como en los Juegos Olímpicos, pero a pesar de ello, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, valora por encima de todo el éxito organizativo del Europeo en València y la respuesta que tuvo la afición local en apoyo a la selección.

“Ha sido un verano muy complicado para la Selección Femenina. Sería injusto no reconocer el enorme éxito, no deportivo por desgracia, pero sí de organización, del Eurobasket en Valencia, en pandemia, con una afición volcada… Aún se me eriza el vello al recordar cuando caemos en cuartos de final y la ovación del público a las jugadoras dura como seis o siete minutos con la gente en pie… es algo que recordaré durante muchísimo tiempo”.

Respecto al relevo generacional en la selección femenina, Garbajosa destaca en declaraciones facilitadas por la FEB, la llegada de un nuevo seleccionador y de jugadoras jóvenes como la taronja Raquel Carrera. “Hemos estado cerca pero los resultados no han terminado de acompañarnos, y eso ha provocado un relevo al frente de la dirección de la Selección y un relevo generacional, que estaba ahí, de jugadoras que en las U20, U19, en sus clubes, están haciendo un trabajo excepcional. Nos ha servido para acelerarlo un poco más, con un nuevo seleccionador, Miguel Méndez, que es un experto no sólo en alta competición, como demuestra al frente del Ekaterimburgo, sino también en formación con las medallas que ha conseguido con la U20”.

A ello añadió que "la actuación de la Selección en la Ventana de noviembre, en un partido durísimo en Hungría, y en Almería contra Rumanía, vuelve a situarnos en el lugar en el que queremos estar, que es el segundo del Ranking Mundial FIBA, algo que es importantísimo para nosotros, y además inicia muy bien el camino hacia el Eurobasket 2023. Y, sobre todo, hemos empezado un camino que nos ilusiona muchísimo, con una mezcla de jugadoras veteranas, como Alba, que es el estandarte de este quipo, pero también con Raquel Carrera consolidada, y con Maite Cazorla y María Conde teniendo un papel super protagonista”.

Éxitos en el 3x3 de tres jugadoras valencianas

Garbajosa también destacó los éxitos en 2021 de la selección 3x3, en la que están las valencianas Sandra Ygueravide y Vega Gimeno. “Las medallas de 3x3 de este verano en femenino, para nosotros tienen un valor extraordinario. Primero porque disfrutar con Sandra, con Aitana, con Marta y con Vega, ha sido un placer. Por verlas competir, disfrutar de una modalidad super excitante y atractiva para el espectador. Pero es que, además, el 3x3 es un pilar estratégico de crecimiento. Estuvimos a una canasta, en la prórroga, de meternos en los Juegos Olímpicos, y tuvieron la capacidad y la fortaleza para, apenas un mes y medio más tarde, proclamarse campeonas de Europa”, señala Garbajosa.

El presidente de la Federación Española añadió que "respecto del presente, que nos da un refuerzo muy importante para seguir apostando por el 3x3. Pero, encima, cuando eres subcampeona del mundo en U18 Femenina (con la taronja Claudia Contell como gran protagonista), no es sólo para hoy, sino también para mañana… Y sobre todo, estas jugadoras sirven de referente para las jóvenes, para hacer llegar al gran público el 3x3, para hacer ver a las chicas que están empezando que el 3x3 es una disciplina super importante en el futuro del baloncesto en todo el mundo. Acabar con una sonrisa el verano nos dio un respaldo muy importante, y refuerza la apuesta por el 3x3 y por el baloncesto femenino”.