La primera semifinal de la Copa de la Reina no dio lugar a las sorpresas y el Perfumerías Avenida derrotó al Lointek Gernika por 72-56 en un partido más igualado de lo que reflejó el marcador que deja a las salmantinas a un paso del que sería su décimo título de Copa de la Reina.

Las de Roberto Íñiguez, que cayeron el año pasado en semifinales, esperan ahora rival para la final de este domingo (16:30) en La Fonteta, en un partido que jugarán ante el vencedor de la semifinal que mide al Spar Girona (actual campeón) con el Valencia Basket.

La MVP de la primera semifinal fue Leo Rodríguez. La jugadora grancanaria volvió a ser clave para su equipo, logrando unas cifras individuales de 14 puntos y 2 asistencias que le llevaron a los 16 de valoración. La escolta apareció cuando más la necesitaba su equipo.

Arrancó mejor el Perfumerías Avenida. Su intensa defensa cerró los caminos al aro del equipo vasco y la claridad ideas de Cazorla le permitió sumar en ataque. La entrada de Lashann Higgins dio al Gernika más alternativas para anotar y, aunque Leo Rodríguez también sumó para el equipo salmantino, el choque se igualó en marcador y sensaciones (21-21, m.10).

El aumento de la intensidad y de los contactos empujó a ambos equipos a mover más rápido la pelota pero con Higgs cada vez más cansada fue el Perfumerías, con una rotación más larga y más ágil, el que sacó provecho (31-26, m.15). Recuperó Mario López a su quinteto, alternó las defensas y subió el listón físico para frenar al equipo salmantino y aunque el ímpetu de Cooper sostuvo a su equipo, el Gernika minimizó los daños (33-30, m.20).

La presión del equipo vasco siguió tras el descanso y lo hizo con un argumento que no había podido explotar en la primera parte: Tinara Moore. Cazorla supo leer la defensa de su rival y dio aire a su equipo y, de hecho, Roberto Íñiguez minimizó su descanso para no perder su pequeña ventaja (44-37, m.27)

Último cuarto

Entró el Perfumerías con ocho puntos de ventaja al último cuarto pero, aunque Moore ya no podía con sus interiores, Rosó Buch no dejó que el Gernika se desenganchara. Aún así, tres canastas salmantinas casi sobre la bocina de la posesión, la primera de Silvia Domínguez, la segunda de Kahleah Cooper y la tercera de Karlie Samuelson, minaron la moral del equipo vizcaíno, que falto de recursos y del físico de su rival, ya no pudo recuperarse.