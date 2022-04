Quédense con su nombre, John Holland. El jugador del Frutti Extra Bursaspor, al que el Valencia Basket podría enfrentarse en la final de la 7Days EuroCup, ha protagonizado este miércoles una de las entrevistas más surrealistas que se recuerdan en un partido de baloncesto.

En el descanso del partido entre el Cedevita Olimpija y el Bursaspor, al que los turcos llegaron con una clara ventaja de 14 puntos (36-50), el alero estadounidense de raíces portorriqueñas aseguró que él y sus compañeros son "perros", y no de cualquier raza, sino auténticos "pitbulls".

Pero la comparación no se quedó ahí. Holland se atrevió a gruñir al micrófono del periodista como si realmente fuese un can. "¡Somos perros, somos perros, y no cualquier clase de perros, somos pitbulls. ¡Grrrr! ¡Grrrr!", respondió.

John Holland ha sido entrevistado, le dice eso al periodista... ¡Y SE PONE A GRUÑIR! 😳 ¡BRUTAL! #EuroCupDAZN 🏀 pic.twitter.com/PGcNVTH3Pt — DAZN España (@DAZN_ES) 27 de abril de 2022

La fiereza de su equipo sobre la pista de Liubliana era la causa, según Holland, por la que dominó en la primera mitad al rival esloveno, y por la que acabó accediendo a las semifinales de la competición europea.

Un trotamundos del baloncesto que vive una segunda juventud

El autor de la entrevista, Holland, es un jugador veterano de 33 años que ha pasado por una multitud de equipos. Un auténtico trotamundos del baloncesto. El actual jugador del Bursaspor turco pasó en la temporada 2012/13 por España defendiendo la camiseta del Cajasol de Sevilla. Este portorriqueño, formado en la Universidad de Bostón, llegó también a jugar en la NBA con los colores de los Celtics y los Cleveland Cavaliers.

Tras probar experiencias en ligas como la israelí, la filipina o la de su país de origen, Puerto Rico, en los últimos años ha regresado al primer nivel europeo con UNICS Kazan y Bursaspor.

En el partido de cuartos de final en Eslovenia, Holland fue uno de los mejores de su equipo, alcanzó los 16 puntos en 22 minutos y los 18 créditos de valoración en un partido que terminó con el triunfo de los turcos por dos puntos (83-85).

El próximo martes 3 de mayo, el Bursaspor visitará la cancha del MoraBanc Andorra. El ganador de este duelo jugará el 11 de mayo la final contra el vencedor del choque, del miércoles 4 en La Fonteta, entre el Valencia Basket y la Virtus de Bolonia.