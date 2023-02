La temporada de Willy Hernangómez no está siendo como él esperaba. Tras ganar el Europeo con España este verano, siendo elegido como MVP del campeonato y estar en el quinteto ideal, el madrileño afrontaba su séptima temporada en la NBA más confiado que nunca. Sin embargo, su situación está lejos de ser la mejor, algo que quiere cambiar a base de buenos encuentros sobre el parqué.

Tal y como hizo anoche contra los Sacramento Kings que perdieron contra sus Pelicans por 104-136. El jugador español salió desde el banquillo y en 28 minutos sumó 22 puntos, 16 rebotes, 4 asistencias y 1 tapón, además de anotar los ocho tiros libres que intentó. Además, fue el tercer máximo anotador de su equipo tras los 30 puntos de Brandon Ingram y los 24 de C.J. McCollum.

DON WILLY HERNANGÓMEZ GEUER



22 PTS | 16 REB | 4 AST



Doble-doble de @willyhg94 en la victoria de @PelicansNBA pic.twitter.com/qKx09l3F74 — NBA Spain (@NBAspain) 6 de febrero de 2023

Exhibición a tres días del cierre de mercado

La realidad es que Willy Hernangómez ha aprovechado todas las (pocas) oportunidades que su entrenador, Willie Green, le ha dado este año. Siempre saliendo desde el banquillo el madrileño ha dado la talla y ha mostrado sus habilidades en la pista.

Periodista: ¿Una gran defensa sobre Sabonis?@willyhg94, su respuesta y la sonrisa de todos los periodistas pic.twitter.com/suii8zf5wo — NBA Spain (@NBAspain) 6 de febrero de 2023

No obstante, viendo que su técnico no le acaba de dar la confianza suficiente, el pívot sigue a lo suyo a tres días de que se cierre el mercado NBA, el NBA trade deadline. Los últimos rumores sitúan al español en la órbita de los Milwaukee Bucks, Chicago Bulls y los Washington Wizards, por lo que no se puede afirmar que se vaya a quedar en los Pelicans.

Mientras los días pasan, el '9' de NOLA da su mejor versión y reclama más minutos en la liga norteamericana. Él lo que quiere es jugar, el dónde está en un segundo plano.