La Selección Alevín cierra su preparación en Segorbe

La Selección Alevín de la Comunitat Valenciana ha completado en Segorbe la última concentración preparatoria del Campeonato de España Minibasket de Selecciones Autonómicas, que tendrá lugar del 23 al 27 de marzo en San Fernando (Cádiz).

El cuerpo técnico ha aprovechado estas sesiones de trabajo para corregir pequeños detalles que se han podido observar en el reciente Torneo de Selecciones, a fin de que el grupo pueda llegar a la cita nacional con un buen engranaje que permita competir al máximo nivel posible.

Selección Alevin Femenina de la Comunitat Valenciana. / FBCV

Campeonato de España de Minibasket

En el Campeonato de España que arranca el sábado, la Selección Alevín Masculina se enfrentará en la Fase de Grupo a Extremadura, Melilla y Madrid; mientras que la Selección Alevín Femenina se medirá a Castilla La Mancha, Melilla y Cataluña.

Se clasificarán para cuartos de final los dos primeros equipos de los Grupos A, B y C y los líderes del D y E. Habrá otro cuadro de cruces para dirimir los puestos del 9 al 16 (3º y 4º del Grupo A, 3º del B y C y 2º y 3º del D y E); y un triangular para los puestos del 17 al 19 (4º de los Grupos B, C y D).