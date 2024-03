La Selección Alevín de la Comunitat Valenciana, lista para el Nacional de Minibasket

La Selección Alevín de la Comunitat Valenciana ya está en San Fernando (Cádiz), donde a partir de este sábado afrontará el Campeonato de España Minibasket de Selecciones Autonómicas. En la expedición también se encuentran los dos árbitros de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) que han sido designados para actuar en esta importante cita: Andrés Abad y Jorge Lozano.

Fase de grupos

La Selección Alevín Masculina se enfrentará en la Fase de Grupos a Extremadura, Melilla y Madrid dentro del Grupo C; mientras que la Selección Alevín Femenina, también en el Grupo C, se medirá a Castilla La Mancha, Melilla y Cataluña.

La Selección Alevín Masculina se enfrentará en la Fase de Grupos a Extremadura, Melilla y Madrid dentro del Grupo C. / FBCV

Se clasificarán para cuartos de final los dos primeros equipos de los Grupos A, B y C y los líderes del D y E. Habrá otro cuadro de cruces para dirimir los puestos del 9 al 16 (3º y 4º del Grupo A, 3º del B y C y 2º y 3º del D y E); y un triangular para los puestos del 17 al 19 (4º de los Grupos B, C y D).

La Federación Española retransmitirá todos los partidos en directo. CanalFEB será la plataforma habitual, mientras que las semifinales y las finales se darán por el canal de Twitch.

La Selección Alevín Femenina, también en el Grupo C, se medirá a Castilla La Mancha, Melilla y Cataluña. / FBCV

Partidos Selección Alevín Masculina

23/03/24. 13:30 h. Comunitat Valenciana – Extremadura

24/03/24. 09:30 h. Comunitat Valenciana – Melilla

24/03/24. 17:30 h. Madrid – Comunitat Valenciana

Partidos Selección Alevín Femenina

23/03/24. 15:30 h. Comunitat Valenciana – Castilla La Mancha

24/03/24. 11:30 h. Comunitat Valenciana – Melilla

24/03/24. 19:30 h. Cataluña – Comunitat Valenciana