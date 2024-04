Quinto puesto histórico de L’Horta Godella en LEB Plata para afrontar unos ilusionantes playoffs

El equipo L’Horta Godella de LEB Plata finalizó el pasado fin de semana la liga regular con un 5º puesto histórico, la mejor clasificación del filial del Valencia Basket desde su ascenso a la categoría de bronce del baloncesto español. Un proyecto que vive su tercera temporada, la primera a los mandos de Tomás Lamas, que sigue teniendo como objetivo la mejora de los jóvenes y que ahora afronta unos ilusionantes playoffs. Con un balance de 14-12 solo el average con el cuarto le ha impedido estar un escalón por arriba. Un gran récord gracias a una providencial segunda vuelta. Al final de la primera vuelta el equipo descansaba 13º con un 4-9. A partir de ese momento el filial hizo un 10-3 que le ha catapultado a esta histórica 5ª posición.

El entrenador confiesa que “al principio nos costó, somos el equipo más joven de la competición, pero terminamos haciendo el mejor récord de una temporada regular del filial. Contento por eso, pero más contento por la evolución de todos los chicos. Importa el objetivo grupal, pero que haya muchos chicos jóvenes con muchísimo futuro es lo más importante. Todos los jugadores son mejores jugadores hoy que cuando arrancaron. Se fue notando la progresión y el trabajo. Se nos fue el cuarto puesto el último fin de semana, pero ya habíamos entrado a playoff hacía un par de partidos. Muy contento por cómo trabajaron durante todo el año”.

Solo en el año del ascenso a LEB Plata con Xavi Albert, actual entrenador del primer equipo masculino del Valencia Basket, se quedó cerca de esa 5ª plaza, finalizando en 6ª posición, pese a que el balance también era de 14-12. Eso sí, el equipo joven y novato mostró una gran ambición, llegando hasta el final del playoff y quedando a una sola victoria del ascenso a LEB Oro, que se escapó en la pista del Albacete. El año pasado el filial quedó en octava posición y cayó en la primera eliminatoria.

Playoff ante el Clínica Ponferrada

Ahora, L’Horta Godella se medirá en octavos al Clínica Ponferrada, 5º de la liga oeste, con los extaronja Juan Hierrezuelo y Alex Harguindey, a partido de ida y vuelta. El primero será este domingo a las 18:30h en el municipio leonés y el segundo el sábado 20 a las 17:15h en el pabellón de Godella. Lamas asegura que lo afrontan “con la ilusión y tratar de llegar lo más lejos posible. La segunda vuelta tuvimos nueve victorias seguidas. Les ganamos a los de arriba y los de abajo, de visitante perdimos un solo partido con Cartagena y el resto pudimos ganarlos todos. Estamos con confianza y sentimos que podemos ganarle a cualquiera. Un poco de disfrutar y jugar un partido con un poquito de presión, con gente en la pista”.

En un equipo en el que hay más juventud que experiencia, el jugador más destacado es el prometedor Sergio de Larrea, que está promediando 13,7 puntos, 4,4 rebotes, 3,5 asistencias y 16,2 de valoración.

En su primera temporada en el club, el técnico admite que el recibimiento ha sido “espectacular. Me habían dicho que era una familia antes de llegar y fue el doble. Muy contento, me recibieron con los brazos abiertos. Me siento en casa, que no pensé que fuera a decirlo fuera de Argentina. Trabajé en Japón, estuve en otros países también y estuve en Burgos el año pasado, que también estuve muy bien, pero lo del recibimiento aquí, muy contento. Con ganas de seguir estando”.