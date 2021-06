El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto anuncia el fichaje del extremo gallego Aron Díaz Ledo (1.85m y 83kg) que procede del Carnes do Ribeiro (1º Nacional) y esta temporada ha anotado un total de 223 goles. Está formado en las categorías Base de Balonmano Lalín, dónde se proclamó subcampeón de España cadete). También ha pasado por el Teucro, alternando el 1º Nacional y el DHP. Llega para competir la próxima temporada en plata con la rojiblanca y afirmó: "Muy ilusionado y feliz por el fichaje, es una oportunidad, bonita, motivante y muy exigente, tengo claro a que equipo llego, que escudo y colores voy a defender e intentaré hacerlo de la mejor manera posible dejándome todo en la pista y en cada entrenamiento".

Aron Díaz expresó: "Para mi es un salgo gigante en mi carrera deportiva, es un fichaje por uno de los equipos más históricos y grandes de España. Me siento un privilegiado de poder defender esos colores. Voy dispuesto a disfrutarlo, a currármelo y ahora mis estoy un poco en una nube porque ya he jugado en plata, pero me gustaría volver este año y hacerlo con Puerto de Sagunto es de lo mejor que me podría haber pasado. Estoy muy feliz".

En cuanto a lo que puede aportar como jugador, Díaz explicó: "Soy un extremo joven que creo que puede aportar mucho gol y sobre todo la ilusión y la garra de alguien que llega nuevo. Quiero currármelo, trabajar mucho, mejorar y crear un buen ambiente dentro del vestuario porque creo que también es algo fundamental para lo éxitos deportivos".

El gallego tiene claro cuál es la meta de la temporada por la que van a pelear aunque esté complicado: "El objetivo principal del año debe ser ascender al equipo. Obviamente el Puerto tiene que estar en ASOBAL, es uno de los equipos que siempre ha estado ahí y aunque estos últimos años ha sufrido algún descenso, pero volvió a ascender. Está claro que va a ser una liga muy competitiva con equipos que se están reforzando muy bien y más con los cuatro descensos de ASOBAL. Creo que vamos a hacer un equipo para estar arriba y queremos dar mucha guerra".

Por último, en cuanto al equipo que se está formando opinó: "La mezcla entre veteranía y experiencia en la categoría y juventud. No he tenido todavía la suerte de conocer a mis compañeros pero si que he jugado contra alguno de ellos, los conozco y creo que la juventud nos va a ir bien porque es gente debutante en la categoría, que se va a comer la pista, que habrá muy buen ambiente y todo esto creo que es lo principal en un equipo".