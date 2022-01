Dos oros, una plata y un bronce en Europeos, un oro y dos bronces en Mundiales y otro bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyio 2020 es la tarjeta de visita de Gedeón Guardiola, que una década más tarde y con más de 200 internacionalidades será el líder de los Hispanos en el Campeonato de Europa de balonmano de Eslovaquia y Hungría, que arranca este jueves en Bratislava.

Va a ser su primera gran competición como capitán...

Sí, Jordi me ha asignado ese rol esta vez, e intentaré hacerlo lo mejor posible. Es nuevo para mí, pero me he fijado mucho y hablado con los capitanes que he tenido, sobre todo con Raúl (Entrerríos), e intentaré hacerlo lo mejor posible. Seguramente haré unas cosas bien y otras mal.

Un año más, han estado concentrados desde el 2 de enero y sin Reyes...

Siempre nos pilla. Estamos ya acostumbrados a entrenar antes de fin de año y justo después de Navidad y el 2 de enero siempre nos concentramos. Los que ya estamos un ratillo aquí estamos ya concienciados.

¿Se hace duro estar lejos de la familia en estas fechas?

Sí, muy duro, porque cuando tienes nenes pequeños son conscientes y te preguntan por qué viajas tanto, y ahora con el Covid es más complicado porque no pueden venir a verte y es más difícil tener contacto. Por fortuna tenemos las telecomunicaciones que han evolucionado mucho y nos vemos así.

¿Cómo capean esta sexta ola de Ómicron que dejó fuera del torneo de Cuenca a Japón y que ha disparado los positivos en otras selecciones?

La cosa se ha disparado ahora, está descontrolada, intentamos mantener distancias con mascarilla y no tener mucho contacto fuera del hotel, y se hace mucho más larga la concentración. Es lo que toca. Sabemos que si queremos llegar al Europeo lo mejor posible sin ningún infectado, hay que seguir el protocolo. Estamos viendo que Ómicron es muy rápido y fácil de contagiar y te puedes quedar fuera del Europeo por una irresponsabilidad o por haber estado con alguien. Estamos intentando mantenernos mucho al margen de todos los sentidos y estar todo el día en la habitación.

Al final, viajan los 19 que se habían concentrado.

Estábamos pendientes si podíamos ir algún suplente más. No es como la Liga regular que se puede aplazar, sino que el Europeo hay que jugarlo en los días marcados. Y poder llevar más jugadores de los 16 permite estar preparados para abordar imprevistos como lesiones o contagios. El equipo está concienciado, y con ganas de jugar porque hemos entrenado mucho, sobre todo con gente joven, que hay que emplear más tiempo.

Cuatro ediciones sin bajar del podio, y en las dos últimas el oro. ¿La exigencia es volver con otra medalla...?

Es muy complicado, el Europeo es un torneo muy duro. Es cierto que tenemos un palmarés, que ha sido brutal, porque hemos llegado a semifinales en cuatro seguidos, y es un logro que pocas selecciones pueden tener. La perspectiva no es la medalla, sino partido a partido llegar lo más alto posible. Sabemos que el balonmano a nivel europeo está muy fuerte, y hay selecciones que a priori parecen más débiles o menos fuertes y han mejorado muchísimo porque sus jugadores han experimentado en nuevos clubes donde juegan competiciones europeas y los niveles son más altos y han mejorado muchísimo. Es muy complicado llegar a semifinales pero vamos con tranquilidad en la cabeza y objetivos a corto plazo.

Y además, tras un 2021 inolvidable con dos bronces, en el Mundial y en los Juegos Olímpicos...

Sí, la trayectoria de los Hispanos ha sido muy buena, y estamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho. Muchos hablan del cambio generacional, hay muchos, pero los que llevamos más tiempo y los que tienen menos experiencia en la selección tenemos muchísimas ganas de seguir adelante y demostrar ese nivel de España en lo más alto.

Se ha quedado como uno de los más veteranos, toda una vaca sagrada. ¿Le piden consejo los jóvenes?

Cañellas y yo estamos con más de 200 internacionalidades. Nos toca el rol ese de veteranos ahora. Nosotros intentamos dar consejos o algunas pautas, y ellos están predispuestos a todo. Son buenos chavales, el ambiente en el equipo intentamos que sea lo mejor posible. Y sabemos que es uno de los factores muy importantes para nosotros, que el ambiente sea bueno y la gente se encuentre cómoda y podamos demostrarlo en la pista y también fuera.

Antes compartía habitación con Viran Morros. ¿Y ahora?

Ahora somos 19 en la concentración y estoy solo. Como capitán tengo ese privilegio, aunque a mí me gusta más compartir habitación. En la última estuve con Iñaki Pestiña, y no tengo problema en compartir, me llevo bien con todos, y me considero un buen compañero de habitación (ríe).

¿Quién o quiénes le han sorprendido más de los cinco debutantes con los Hispanos?

Los dos centrales, tanto Ian Tarrafeta como Agustín Casado no tienen mucha experiencia en la selección pero están demostrando muy buen nivel en estos entrenamientos. En sus equipos lo han demostrado en la liga española y en la francesa y en competiciones europeas. Han llegado muy bien. Para mí, no los conocía tanto, y me han sorprendido para bien, y creo que pueden hacer un buen papel, sobre todo tienen que estar tranquilos, jugar a su estilo y adaptarse a los compañeros. Lo están consiguiendo en los entrenamientos, a ver en los partidos de preparación.

Para el Europeo, ¿ve a las favoritas de siempre?

Dinamarca, Francia, Hungría que juega en casa y es muy potente, con menos nombre que otras. Este Europeo puede haber sorpresas ahí arriba. Y hay que tener en cuenta a Eslovenia, Portugal y otras que evolucionan mucho y puede tocarles la hora de despuntar y luchar por medalla. El Europeo se está poniendo muy complicado y sobre todo muy muy exigente.

¿Como mínimo el objetivo es superar la Main Round y llegar a semifinales?

Primero sacar los máximos puntos en el grupo para pasar al la Main Round no cómodos, pero con confianza para los siguientes tres partidos. Sabemos lo importante que es coger los puntos de la primera ronda para después tener un mejor margen para optar a semifinales.

Así como en las Guerreras ha llegado Paula Arcos y Laura Hernández, en los Hispanos no se ve un sucesor claro a Gedeón...

Alicante, Puerto Sagunto y Benidorm están haciéndolo muy bien, a pesar de muchos problemas con sus infecciones de Covid, que han tenido que aplazar muchos partidos, pero han recuperado los puntos, y pueden luchar por plazas de Europa, y han formado muy buen equipo para Asobal. Individualmente las bases se están trabajando muy bien. La Comunitat Valenciana siempre ha sido una cantera de portentos, y creo que en las tres provincias se trabaja bien con la Federación de la Comunitat Valenciana. Nada, hay que tener paciencia para que vuelvan a subir valencianos a la selección.

Acaba de renovar en la Bundesliga con el Lemgo. ¿Se ve en los Juegos de París 2024 con 40 años...?

Hemos renovado uno más hasta el 23. Es más corto este ciclo olímpico, pero voy a verme poco a poco, objetivos a corto plazo. Mientras pueda verme con capacidad para jugar en la Bundesliga, muy competitiva, eso me ayuda a tener un nivel de balonmano alto para la selección. Y si el Lemgo me renueva hasta 2024 será un buen motivo y un escaparate para que mis condiciones se mantengan a un gran nivel, y la selección son decisiones distintas y ya veré. Voy a corto plazo y a intentar acabar la temporada lo mejor posible.

¿Le gustaría retirarse en España, o en Alemania?

En Alemania la verdad es que las condiciones son muy buenas, nos quieren mucho, estamos respetados en equipo y en la Liga. No voy a mentir, no voy a retirarme en España para no jugar o estar lesionado. Si mis condiciones físicas me lo permiten cuando acabe mi ciclo en Alemania, jugaré, pero tampoco quiero jugar con mala imagen o mal rendimiento.

José Ignacio Prades, Paula Arcos, los gemelos Guardiola... ¿De Petrer va a salir alguien más...?

Habrá más. Hay muy buena cantera tanto en Elda como en Petrer, y habrá más. Confío en que los chavales se apunten más al balonmano. A pesar de que ya hay un gran número de niños y niñas que está trabajando del balonmano y disfrutando en Petrer. Todo es cuestión de tiempo. En Petrer el balonmano es un deporte de los más importantes que hay para la población.

¿De sus medallas -cuatro en europeos, tres mundiales y bronce en Juegos Olímpicos-, cuál le ha llegado más?

El bronce de Tokyo, costó mucho en Juegos y después de quedarnos fuera de Río en un momento muy bueno para nosotros. Este bronce olímpico ha sido lo máximo. Luego el primer oro Europeo donde hicimos historia que nunca se ha conseguido, y ganamos otro consecutivo, que pocas selecciones pueden lograr. Todas las medallas son importantes, pero unas tienen más valor por el sentido y el peso de la competición, y la olímpica es más prestigiosa.

¿Y el oro en casa en Mundial de 2013...?

Sí, hace mucho tiempo, fue mi primera medalla con la selección y fue muy bonito, jugarlo en España, y recuerdo muchos momentos de ese torneo. Todas tienen su peso y valor, y afortunadamente hemos ganado muchas.