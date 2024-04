Exhibición del Grupo USA Handbol Mislata UPV para cerrar la fase regular

No había nada en juego pero el Grupo USA Handbol Mislata UPV no puede evitar su gen competitivo cada vez que juega un partido. Los dos equipos estaban clasificados para las fases de ascenso, las locales a la DH Oro, las visitantes a la liga Iberdrola, y el partido demostró que las valencianas quieren más. Desde el inicio buscaron la victoria como si el choque fuera definitivo y desde el principio demostraron porque han quedado primeras con 12 puntos de distancia de las segundas. Una temporada inmaculada a la que ahora quieren poner la guinda.

La crónica

Y es que Grupo USA Handbol Mislata UPV salió como lo ha hecho toda la temporada. Un volcán ofensivo y una muralla defensiva que puso un parcial de inicio de 0-6. Hasta el minuto siete y medio no consiguió Sabadell anotar su primer tanto, un claro ejemplo de que pese a no haber puntos en juego las visitantes no querían perder. Reaccionaron las locales para intentar acortar distancias pero no fue suficiente para al equipo valenciano que tiene el la sangre el gen de competir hasta el último segundo. Las variantes ofensivas del equipo catalán no servían para reducir distancias. El juego ofensivo de Mislata seguía siendo eficaz. Al descanso siete de ventaja para las valencianas (12-19).

La segunda parte no tuvo mucha historia con la victoria sellada para el Grupo USA los dos equipos se dedicaron a hacer pruebas en vista del futuro inmediato. Y en ese terreno también fue mejor Mislata que llegó a tener 14 goles de diferencia en unos segundos 30 minutos donde desarboló a un rival que ya no luchaba por el partido. Con orgullo y un poco de relajación valenciana el resultado final se quedó en once (26-37) en un choque entre dos equipos que han demostrado ser los mejores del grupo. Ahora toca soñar con nuevos desafíos. El objetivo se logró hacer semanas.