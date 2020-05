Ivana Icardi: "He pensado mucho en Mauro estando aquí"

"Él es un futbolista, un crack, y una persona maravillosa. Y él sabe que yo lo hecho muchísimo de menos, he pensado mucho en él estando aquí", con esas palabras, Ivana Icardi empezaba a hablar de su hermano y de en qué punto se encuentra la relación con el delantero del Paris Saint Germain. "Me encantaría que todo volviese a ser como antes. No está en mi mano, yo ya lo he intentado por todos los medios", explicó, eso sí, matizando después. "Con este ego de siempre querer tener la razón yo, a lo mejor me he peleado mucho con ella y a lo mejor es el momento de que el amor por mi hermano le gane a esas ganas de estar peleándome constantemente. Y también perdonarla a ella por las cosas que han pasado", explicó la concursante de Supervivientes, quien nunca ha tenido una buena relación con Wanda, pareja de Mauro, su hermano.

Además, Ivana Icardi aseguró que quiere tener una de "esas familias que se reúnen los domingos para comer o cenar. Quiero tener eso". Entre lágrimas terminó asegurando qué es lo primero que hará cuando salga del programa. "Cuando salga de aquí a lo mejor es el momento de hacerle una llamada y pedirle perdón por las cosas que le hayan molestado. Por mi parte creo que podemos reconciliarnos porque la vida es una y nunca se sabe lo que puede pasar", ha zanjado, entre lágrimas", recordó.

