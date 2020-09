El bombazo del estreno de la Isla de las Tentaciones 2 del que nadie se percató

La Isla de las Tentaciones 2 ha vuelto con mucha fuerza. Tanta, que las redes se llevan haciendo eco del reestreno del reality sobre amor/infidelidad varios días. Y la fuerza de los espectadores, que llega a vislumbrar los deslices más efímeros, es tan potente que ya se han destapado algunos secretos del segundo capítulo con solo ver el adelanto.

Eso, y que algunos de los participantes no han sido muy discretos que se diga con el paso del tiempo. De hecho, alguno de ellos ya se ha encargado de destapar dos secretos que pronto verán la luz: la primera pareja que se rompe en el reality y la primera nueva pareja que además ahora sigue junta.

Pero el primer programa otro detalle: el mensaje oculto de Marta Peñate (pareja de Lester) a Sofía Suecun. Ambas pasaron de ser íntimas amiguísimas tras su paso por Gran Hermano a ser prácticamente enemigas. Pero la canaria quiso tener un detalle con la novia de Kiko Jiménez que le hizo recapacitar sobre su enemistad y la posibilidad de que todo volviera a ser como antes.



La amistad de Marta Peñate y Sofía Suescun

Así lo manifestó Sofía Suescun en Solo/Sola, el nuevo reality de Telecinco en el que está participando. "Tengo que reconocer que lo pase mal viendo a Marta sufrir y sobre todo imaginarme por lo que ha podido pasar, yo siempre le dije que no veía a Lester como el hombre de su vida", manifestó la hija de Maite Galdeano. Y fue entonces cuando reconoció que se quedó en "shock" cuando vio el detalle de Marta para llevarla muy cerca en su aventura en la República Dominicana pese a estar distanciados.

"Me quedé blanca cuando le vi a Marta su collar del osito azul que nos compramos juntas en Gran Canaria para acordarnos siempre la una de la otra". El mensaje solo lo entendió ella, claro. Y ahora Sofía se replantea muchas cosas cuando ella salga de la casa, porque evidentemente Marta ya no está en la isla. "No sé, estoy rara, a día de hoy no sé por qué nos enfadamos, creo que tenemos una conversación pendiente".