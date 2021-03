Isaac critica al padre de Marina tras ser cazado con Bela

Isaac ha sido protagonista en las últimas horas por dos asuntos. En primer lugar, por haberle pillado las cámaras con una tentadora de la Isla de las Tentaciones, hecho que evidencia que podría haber roto su relación con Marina; y en segundo lugar, por arremeter duramente contra el padre de la propia Marina.

Es público que no hay demasiada sintonía que se diga entre el 'Lobo' y el padre de Marina. Ella, dejó su relación de cinco años con Jesús en el reality para comenzar una andadura con el soltero; "se podría decir que estamos juntos", dijo ella en la Isla seis meses después (cabe recordar que de la República Dominicana se fue sola).

Pues bien, al suegro de Isaac no le gustó (ya durante el transcurso del reality) la actitud "chula" del tentador. "En la hoguera fue a humillar a Jesús y a reírse de él. No me gusta su chulería. No me gustaría que saliera con Marina, pero nada. Si saliera le diría que intente ser feliz, pero no lo va a ser. Eso no tiene recorrido", dijo el padre de Marina en uno de los debates del programa, antes de que ambos oficializaran su 'relación'.

Pues bien, ahora y ya fuera de la Isla y con el programa zanjado, él le ha contestado. "¿Quién es ese? No sé quién es. Que se meta en sus asuntos. Él que viva su vida y su hija que viva la suya", contestó a los compañeros de la revista Semana cuando le cuestionaron sobre su suegro.



