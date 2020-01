Lo que esconde la renovación de Carlos Soler

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero no siempre es así. Hay palabras que valen una fortuna y que no se pueden resumir en una imagen porque se pierden matices y reflexiones que hacen más comprensible el total. He dicho alguna que otra vez que la renovación de Carlos Soler era estratégica para el Valencia CF porque suponía una considerable dosis de credibilidad para el proyecto.

La ecuación es fácil, si Soler renueva es porque se fía de lo que ve, de lo que se está haciendo en el club. Y no es cualquier cosa porque cuando Soler dice 'Sí quiero' se está jugando su futuro deportivo. Por lo tanto, si Carlos Soler se fía, tendremos que fiarnos el resto. O al menos darle un margen de confianza. En este sentido no cambio de opinión y sigo pensando que me gustaría que el Valencia CF tuviera un director deportivo fuerte que tomara decisiones a medio y largo plazo, pero hay muchas maneras de llegar al éxito y uno debe saber diferenciar entre dar su opinión y tratar de imponerla hasta el extremo de que si no se cumple todo está mal.

Volviendo al asunto inicial, estas palabras de Soler son maná caído del cielo para el club de Mestalla en estos momentos y dicen más cosas que la imagen que anuncia su ampliación de contrato: «El Valencia CF es un club 'top' de Europa, hay que valorar este proyecto deportivo, para un jugador es muy importante estar en uno de los mejores clubes de Europa, ahora mismo estamos entre los 16 mejores porque acabamos de pasar a los octavos de final de la Champions.

Un jugador lo que quiere es competir al máximo nivel siempre, jugar las mejores competiciones del mundo y no hay mejor club que este para hacerlo». Paralelamente, y sin ánimo de meterle presión a Ferran, que está negociando la renovación con el Valencia CF y tiene que pensar bien cada paso a dar porque es su primer contrato como futbolista de élite, la renovación de Soler mediatiza la de Ferran. El de Foios se ha señalado el escudo varias veces después de hacer goles importantes, que es una manera de decir quiero quedarme. De momento Soler se queda y ahora el valencianismo espera que él también confíe en el proyecto. Si el Valencia CF ha de hacer un esfuerzo, que lo haga. Repito lo que dije hace tiempo, que no se escape un futbolista como Ferran y que después le estemos pagando una fortuna a Pepitinho del Oporto o Pepitanov del Benfica.

PD: O mucho me equivoco, o en breve vamos a leer por algún sitio que el Barça está pendiente de Ferran Torres.

