Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Ferran Torres

Sin Parejo, sin Garay, sin Rodrigo, sin Ferran... y quién sabe si sin alguno más, la receta del Valencia CF de Javi Gracia solo puede ser una si de lo que se trata es de hacer un equipo competitivo, que no lo dudo en absoluto. Dónde llegará ese equipo competitivo es otro tema. Y la receta está muy clara: un bloque en el que todos trabajan. El Valencia CF de Marcelino que ganó la Copa del Rey era un bloque pero tenía estrellas, fundamentalmente Parejo y Rodrigo, y ya se sabe que en fútbol la manera de contrarrestar la pérdida de calidad, o la menor calidad ante el rival, es el bloque y el trabajo. Ese es el reto que tienen por delante Javi Gracia y los futbolistas. Fundamentalmente los futbolistas. Todo lo que no sea una actitud y mentalidad que vaya en esa línea, me da pánico. Y al contrario, todo lo que sea una actitud y mentalidad en esa línea, será recibido con esperanza, que ahora es lo poco que nos queda. De momento, el problema de los 'pagarés de ya te veré' que ofreció el club a los jugadores para pagarles las fichas del pasado mes de junio ya se ha solucionado. No es solo una noticia económica, el asunto de los dineros tiene una incidencia directa en el rendimiento de un equipo profesional.



Soy malvado

Dime malvado pero no puedo dejar de pensar en la posibilidad de que Messi termine fichando por el Manchester City... Ferran que dice que su ídolo y referente es Cristiano, podrá aprender del argentino en los entrenamientos. Otra cosa es ya lo que pueda jugar, porque si va Messi todos no caben. Sí, lo admito, de todas las ventas del Valencia CF en lo que va de verano, la que más me ha tocado la moral es la de Ferran Torres. Por las formas que se ha gastado, y porque tiene el techo mucho más alto que Rodrigo y Parejo. Pero mucho más. A ver si el señor jeque del City se estira...



Puro morbo

Partido contra el Villarreal. ¿Amistoso de pretemporada? Ni de coña. Entiendo que los profesionales -Emery, Javi Gracia, Fernando Roig o Anil Murthy- le den una importancia mínima o relativa, pero esto del fútbol se alimenta de muchas cosas y una de ellas es el morbo. Y el partido de esta noche tiene todo el morbo del mundo. Si lo piensas, pase lo que pase, habrá chascarrillo posterior. Gane quien gane, marque quien marque o aunque empaten a cero. Marca Parejo, morbo, no marca Parejo, más morbo. Y si por alguna de aquellas a Emery se le ocurre no poner a Parejo de titular, ya ni te cuento. Sea como sea, y por mucho morbo que haya de por medio, no creo que dé como para que Unai se marque una de sus ya clásicas carreras por la banda. ¡Y todo esto sin nombrar a Paco Alcácer! Su celebración en el gol del partido de liga le delata... para bien. Fue un señor.