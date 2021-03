¿Es bueno para el equipo castigar a Guedes?

Esto lo digo desde la información: Si Javi Gracia hubiese puesto de titular a Gonçalo Guedes hace unas semanas, en pleno castigo que Gracia dice que no es tal, se habría cargado el vestuario. Dicho está porque cierto es que el motor del vestuario han sido los cuatro capitanes, por más que solo los señalamos en las victorias y no en las derrotas y lo cierto es que ganan y pierden todos, y por ello no puede pasar desapercibida la imagen que los cuatro, Gayà, Soler, Jaume y Paulista publicaron en redes sociales tras la victoria ante el Villarreal, que además de tres puntos dejó la sensación de que el vestuario está vivo y tiene hambre. En la imagen aparecían los cuatro abrazados con la satisfacción del deber cumplido y resumía la presión que soportan por ser capitanes, pero llegado este momento, ellos y el entrenador han de saber medir dónde está la frontera entre qué conviene más al equipo, el que es bon xic i entrena siempre bien, o el que gana partidos pero va a su bola... Mandar no es tan fácil cuando lo único que vale es ganar. Guedes titular en el Ciutat, y lo sabéis.



No es una anécdota

Después de muchos años de convivencia en la ciudad, aunque no siempre compitiendo en la misma categoría -de hecho son las menos-, esta sea la temporada en que el Levante UD puede terminar por delante del Valencia CF por primera vez. Si sucede, teniendo en cuenta la gestión de unos y otros en los últimos años, no debería ser tomado como un dato anecdótico por más que sería pronto calificarlo de cambio de ciclo, tendencia o similar. Por otra parte, si no sucede, si el Levante UD tampoco logra terminar esta temporada por delante del Valencia CF, habrá de ser también interpretado como tal, es decir, si con la desastrosa gestión de Meriton y el buen hacer de Quico, Paco López y compañía, tampoco alcanza, alguna reflexión requiere.



Javi Gracia y Óscar Fernández

Hay una cosa que no termino de entender. Si Javi Gracia tiene responsabilidad de lo que está haciendo el Valencia CF esta temporada a pesar de que sabemos que no ha tenido ninguna influencia en la confección de la plantilla, ¿cómo puede ser que Óscar Fernández, el entrenador del filial, no tenga responsabilidad alguna en la desastrosa temporada que está haciendo el Mestalla si además sabemos que ha influido más que Javi Gracia en la confección de la plantilla? Que por encima de ambos hay un club que no funciona y un máximo accionista que genera caos desde la cúspide ya lo sabemos y eso convierte a Gracia y a Óscar en menos responsables de lo que serían si estuvieran en un club con un funcionamiento común o habitual, pero hombre, algo desproporcionado es...

