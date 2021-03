Javi Gracia, hay veces que es mejor estar callado

En el Valencia CF pasan muchas cosas, a veces pienso que demasiadas, y de un tiempo a esta parte la mayoría dan, si no pánico, algo de miedo. Pensar que el máximo accionista le deje la gestión del Valencia CF a un buen amigo que no ha dirigido jamás un club de fútbol en Europa da pánico, pero aunque el señor príncipe de Johor sea de lo más estrafalario, en el fondo todos tenemos miedo de que suceda porque no nos fiamos un pelo de Lim. Es capaz, pensamos cada noche. Lo último que me da miedo es una especie de conformismo que parece haberse instaurado en el club. Primero porque traiciona la esencia misma de la manera de entender el fútbol del Valencia CF, que se resume en aquello de la voluntad de querer llegar, y segundo porque además de empequeñecer al Valencia CF, puede llevar al equipo al conformismo y a bajar los brazos.

No digo que sea de una manera consciente, pero me preocupa que de los últimos cinco partidos el Valencia CF haya perdido los tres que ha jugado fuera de casa y que en los tres haya sido incapaz de marcar un gol al tiempo que ha recibido seis. Los tres partidos del Valencia CF de Javi Gracia ante Real Madrid, Getafe y Levante UD son sonrojantes, o mejor dicho, deberían ser sonrojantes. Los otros dos encuentros los ganó el Valencia CF en Mestalla en el tiempo de descueno ante el Celta de Vigo y el Villarreal. Es decir, el Valencia CF hace la mona en el Ciutat ante el Levante UD y viene de encadenar ridículo tras ridículo como visitante, y no pasa nada. Llega el lunes, el presidente Anil Murthy se pasa por el entrenamiento, y el entrenador charla un poco con los jugadores, y nada, a entrenar. En eso Javi Gracia no engaña, hace lo que siempre dice en sala de prensa, tendremos que entrenar más este aspecto. Y ahí lleva el hombre, meses y meses entrenando los aspectos del juego a mejorar, pero no hay manera de que el equipo mejore. y desde el club, en este caso desde Meriton, nada pasa tampoco porque el objetivo, y ahora viene lo peligroso, es salvar la temporada. El objetivo del Valencia CF es no descender a segunda división y no pasa nada. Y eso es lo realmente peligroso, que se acepte como bueno, como válido o habitual, una temporada tan lamentable como esta. Que se pierda ante el Levante UD de la manera que se perdió y no pase nada es una manera más de faltarle el respeto a los muchos años de historia que tiene el club. Solo espero que los futbolistas y en especial los capitanes, tengan la suficiente profesionalidad y entereza como para no dejarse llevar por este conformismo. Y espero que Javi Gracia no insinúe más en rueda de prensa que él prepara bien los partidos pero los jugadores cometen errores y lo estropean todo. Es un epitafio.