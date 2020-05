Raquel Landín: "Animo a todos a participar en la Carrera #TOTSGUANYEM"

El próximo sábado, 30 de mayo, se celebra la primera edición de la Carrera Virtual #TOTSGUANYEM organizada por SUPER y diario Levante-EMV. Se trata de una carrera virtual y totalmente benéfica ya que toda la recaudación irá destinada íntegramente a la campaña Cruz Roja Responde llevada a cabo por dicha entidad solidaria para ayudar a los más desfavorecidos en la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Muchos son los corredores populares y también caras conocidas del atletismo valenciano que se han unido ya a esta inciativa. Una de las atletas que ha querido mostrar su apoyo a la prueba y animar a todos a participar es la gallega afincada en València Raquel Landín, una de las corredoras más laureadas del atletismo popular valenciano y, además, una gran especialista en la distancia de 5kilómetros que es la que deberán completar todos los que se inscriban y participen en la Carrera #TOTSGUANYEM.



"Me gustaría invitaros a participar a todos en el 5K Virtual #TOTSGUANYEM y colaborar así con la Cruz Roja, una de las entidades que más se vuelca siempre con nuestra sociedad y así lo está haciendo durante esta pandemia del COVID-19".

La entrenadora y fundadora del club The Kenyan Uban Way recuerda que "la inscripción cuesta 5 euros que íntegramente irán destinados a Cruz Roja para que pueda seguir haciendo su gran labor". Como recuerda también Raquel Landín, la Carrera Virtual #TOTSGUANYEM consta de 5 kilómetros: "que cada uno podrá realizarlos de manera individual en su localidad a lo largo del sábado 30 de mayo. Para participar sólo hay que rellenar los formularios que aparecen en las webs de Supedeporte y Levante-EMV"

Para Raquel Landín, la distancia elegida, 5 kilómetros, es ideal tras las semanas de confinamiento: Son cinco kilómetros, una distancia que se adapta muy bien y que es ideal después del confinamiento. De hecho, yo a mis corredores les estoy recomentando que a estas alturas, si hacen alguna carrera, que sea de 5 kilómetros, por ello, les he recomenado que sin duda, se apunten a la Carrera #TOTSGUANYEM. Ahora mismo es imposible la celebración de carreras tradicionales y las carreras virtuales son una buena opción para mantener la motivación".

Pese a ello, la atleta y entrenadora, además de escritora y autora de varios libros sobre running, recomienda tomarse la prueba con tranquilidad: "No por llamarse carrera virtual significa que tengamos que ir a tope, lo importante es colaborar con Cruz Roja y que cada uno realice el 5k de una forma coherente y adecuada para la fase de entrenamiento en la que estamos, no hace falta volverse locos, no competimos con nadie, sino con nosotros mismos. En cualquer caso, la Carrera #TOTSGUANYEM me parece una muy buena opción para tener una motivación más para realizar el entrenamiento el próximo sábado 30 de mayo".