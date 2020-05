Las expertas recomendaciones para la I Carrera #TOTSGUANYEM

Este sábado 30 de mayo se celebra la primera edición de la Carrera Virtual #TOTSGUANYEM con el objetivo de recaudar fondos para la campaña Cruz Roja Responde en València. Impulsada por los diarios Superdeporte y Levante-EMV, se trata de un 5k virtual que cada uno podrá realizar a lo largo del día de 6:00 a 23:00 horas (cumpliendo las restricciones horarias de cada zona) La inscripción cuesta 5 euros que irán destinados a proyectos sociales.

Para hablar de la prueba y de algunas recomendaciones hemos querido hablar con Darío Sanmiguel, cardiólogo, corredor de ultra distancia y responsable de la Unidad de Salud Deportiva de Vithas Valencia 9 de octubre.

¿Cómo ha llevado estas once semanas de confinamiento?

Nosotros hemos cambiado un poco la actividad del día a día, ha pasado a ser especial, más a temas de urgencias cardiológicas, que también han bajado mucho, y ayudar a gente de intensivas y tal, donde había más presión asistencial. Ha habido una bajada importante, y en el tema de deporte no ha habido apenas actividad.

¿Y en la unidad de salud deportiva Vithas Valencia 9 de octubre?

Hemos abierto la semana pasada cuando entramos en fase 1. Antes había un equilibrio entre la gente que iba a hacerse chequeo o revisiones por tema de rendimiento, y otra parte por tema de seguridad. Ahora la gran parte de gente que viene es por seguridad, al no haber competiciones a la vista la gente se ha relajado más y no busca valoración por pruebas de rendimiento. Ahora es gente de cierta edad que quiere hacer deporte sin riesgo y de forma segura, y árbitros que empiezan la liga de nuevo en junio. Gente que quiere iniciar la actividad porque durante el confinamiento se ha enganchado al deporte y tiene cierta edad y quiere asegurarse que quiere hacer deporte con seguridad. Ha cambiado el perfil hacia el deporte seguro. Seguimos dando servicio integral, reconocimientos médicos, nutrición, fisioterapia, y entrenamientos para grupos de riesgo. Poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Gimnasio obviamente no hasta la fase 3 o fase 4 pero hemos vuelto a la normalidad.

¿Cuáles son los protocolos anti-COVID-19 que siguen en la unidad?

Mascarilla, guante, distancia. Hemos cambiado el protocolo, la visita más espaciada, no se pueden hacer más de un número determinado de pruebas, esterilización de material que esté en contacto con los clientes, deportistas, y el personal nos realizamos periódicamente pruebas de COVID-19 para asegurarnos que no tenemos infección. Gel hidroalcohólico. Las mismas medidas que en otros sitios pero más exhaustivas porque los clientes van a estar haciéndose pruebas y sometiéndose a esfuerzo. En vez de hacerse una limpieza general, se hacen con más frecuencia, y todo el material se limpia con desinfectante.

Aunque las cifras de la pandemia van a la baja aún no podemos bajar la guardia...

Hasta que no haya una vacuna el 95 por ciento de la población está en riesgo de infectarse. Hay que saberlo. Otra cosa es la apreciación de la gente de que parece que nos hemos curado. Pero hay muy poquitas personas inmunizadas, hasta que no haya inmunidad de grupo con el 60 o 65 por ciento de la población, el riesgo de nuevo rebrote es altísimo.

Habrá que acostumbrarse a pruebas virtuales como la carrera #TOTSGUANYEM de este sábado...

No habrá muchas más opciones de momento, y olvidarse de carreras con grandes aglomeraciones de personas. Las primeras que se puedan hacer serán con muy pocos participantes. Las que van a seguir hacia delante son las virtuales, como teletrabajos, consultas, pero en todo. Salvo que tengas que hacerte una prueba, va a ser así. Competiciones virtuales de todo tipo. No son realmente virtuales, son carreras que cada uno hará por su cuenta y subirán a plataformas.

¿Qué recomendaciones daría a los que hagan la carrera #TOTSGUANYEM?

Lo primero que tenemos que saber es si hemos estado manteniendo un entrenamiento durante este confinamiento y si es el adecuado. Eso es fundamental. No recomendaría a gente que no haya hecho ejercicio meterse en una competición virtual a darlo todo. Que la gente sea consciente de lo que ha entrenado. Si lo ha hecho poco, hacerlo con un nivel más suave o no intentar ir a tope. Si alguien ha tenido después del confinamiento alguna molestia al salir a correr, mirárselo. Como palpitaciones, cansarse más de lo habitual, dolor en el pecho, un mareo, cualquier síntoma que no era habitual antes del confinamiento. Sería interesante descartar que no haya nada subyacente serio, que en la primera carrera tenga un problema. Hemos estado mucho tiempo parados, sin competiciones, y aunque no vean más gente compitiendo, aunque sea virtual la gente va a darlo todo, y cuando más corta es una carrera, los ritmos e intensidades son más altos y puede ser más peligroso. Buscar alternativas, bajar ritmo e intensidad, y sobre todo si alguien ha tenido algún síntoma sería bueno revisarlo.



¿Las personas que hayan pasado la COVID-19 y quisieran correr pueden hacerlo?

El problema del COVID-19 es que ha habido una afectación pulmonar, y se ven casos que aparecen problemas médicos a los días o a las semanas. Sí que sería recomendable para ellos una revisión exhaustiva, ver que funciona todo correctamente. Reanudar la práctica deportiva, pero con pruebas de todo tipo, ver que no hay ninguna alteración, para tener garantías de que no hay ningún riesgo. La propia competición puede ser un detonante. Chequearlo todo para volver a empezar con seguridad. No digo que no tengan que hacer ejercicio, sino todo lo contrario, pero siempre con la supervisión de un profesional.

¿Las carreras populares como las conocíamos antes, multitudinarias, tardarán un tiempo en volver a verse al menos mientras no haya vacuna?

Tardarán, sobre todo las de muchas inscripciones como pueden ser el Maratón de Valencia con 30.000 inscritos, eso está descartado de momento. Y correr con mascarilla es complicado. No es obligado. Sí que la recomiendo si te vas a cruzar con mucha gente, en el río, en el paseo marítimo, y ahora cuando desaparezcan las franjas te vas a cruzar con niños y más gente. Los deportistas propagamos a más distancia el virus y no sirve dos metros, sino mejor diez metros de distancia y eso es muy difícil a veces. Recomiendo utilizar mascarilla en esos casos o ir a lugares donde no haya gente o buscar horarios extremos, a primera o a última hora. Pero para competir con mascarilla es muy complicado, pierde propiedades, se humedecen, baja el rendimiento, es agobiante. No es fácil correr con mascarilla, lo he intentado y yo estoy acostumbrado a competir y no es fácil. Es agobiante, y más con este calor.

¿Ha seguido corriendo durante el confinamiento?

He hecho rodillo. No he corrido en casa, no tenía cinta, y no es recomendable con esos giros, que pueden ser muy lesivos. Valdría la pena buscar alternativas como rodillo o elíptica y sobre todo el trabajo de fuerza. La cinta es un entrenamiento pero no sustituye, pues van a cambiar las condiciones, la pisada. Yo no he entrenado en cinta.

En este tiempo hemos visto de todo, desde locuras los primeros días en pasillos y terrazas, a gestas de deportistas de élite como el récord de 12 horas en cinta de Iván Penalba.

Hemos visto muchas burradas, y no han abierto más la boca en las redes porque muchos se han acabado lesionando. Ir muy despacio en un pasillo, locuras de 50 km en una casa, la cantidad de giros en una casa, a nivel articular, son ritmos no habituales, ni la mecánica, no era necesario hacer estas cosas. No me cuido la dieta pero me pego un palizón de seis horas corriendo por casa... Otra cosa es Iván Penalba, que es un profesional y se dedica solo a eso. La gente no puede tomarle como referencia. Ha ido a por un récord, tiene el record de España de 24, horas, 12 horas, 100 millas. No es una persona normal, lleva controles analíticos, nutrición....

¿Qué lección hay que extraer y aprender de toda esta pandemia?

Lo que hay que sacar de todo lo que ha pasado es que es muy importante cuidarse. Porque es lo que nos va a proteger. Si al final tenemos una infección nos va a ayudar a pasarla mejor. La gente que estaba preparada, aunque tuviera más edad, era un grupo que lo pasaba con menos gravedad que aquellos desentrenados, o con obesidad. El virus se ha cebado con la gente sedentaria, obesa, la que fuma, con edad... Aquí se ha puesto en valor el tema del ejercicio físico, y mucha gente se ha enganchado al ejercicio durante el confinamiento. Un bien de primera necesidad. Era la propuesta que más estaban esperando del doctor Simón cuando daba el parte, a ver cuándo podíamos salir. Se han agotado cintas, mancuernas, rodillo..., todo lo que servía para hacer ejercicio en casa, eso significa que la gente más allá de la locura de hacer ejercicio por temas estéticos, la gente ya se está dando cuenta que es un pilar básico para la salud. Han proliferado clases online de ejercicio físico. El covid ha puesto en alza esto. Ahora la gente está pendiente de si está federado para poder salir por la provincia, cuándo van a empezar las carreras€ Me ha llamado mucho la atención, no creía que había tanta gente esperando este tipo de noticias, más que el colegio incluso. A los profesionales nos lo preguntaban cuando empezaba esto del COVID-19, era la pregunta más habitual, cuándo íbamos a poder salir a entrenar. La gente más allá del punto adictivo que hay, la gente ve que es bueno para ellos.



