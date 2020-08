Luis Félix Martínez: "Voy a acabar el año con una sola carrera"

Antes de que la pandemia lo cambiase todo, Luis Félix Martínez competía prácticamente todos los fines de semana (muchas veces haciendo doblete). En su diario, rigurosamente anotadas, figuran ya 1.047 carreras con un promedio de más de 50 anuales.

El veterano y querido atleta del CA Serrano, que el pasado jueves cumplía 49 años, aspira a alcanzar la cifra de 2.000, aunque de momento, este año sólo ha podido sumar una más a su lista. Luis Félix, como tantos atletas élite y populares, ansía el regreso de las carreras, volver a ponerse un dorsal, volver a cruzar una meta... en definitiva, «recuperar todo lo que el coronavirus me ha quitado», afirma.

Los meses pasan y las carreras siguen sin llegar, el aluvión de cancelaciones parece no tener fin, algo que Luis Félix empieza ya a acusar: «la verdad es que cuando después del confinamiento permitieron volver a salir a correr, lo cogí con muchas ganas, empecé a entrenar fuerte pero es cierto que a medida que ves que se alarga la cosa, que sigue sin haber carreras...es duro. Estaba entrenando bien, pero noto que me falta la motivación de la competición. Al no haber carreras siento que me he estancado».

El atleta del CA Serrano espera poder volver a competir pronto «aunque sea en alguna carrera en pista a nivel autonómico después del verano». Luis Félix está viviendo la temporada más triste y atípica de su carrera: «te da rabia y mucha pena cuando ves que se va cancelando carrera tras carrera. Ahora en agosto hay dos carreras que me encantan y me motivan mucho que son la Media de Navajas y Siete Aguas, es triste no poder correrlas este año».

El atleta del CA Serrano da este año «por perdido». Ha pasado de correr alrededor de 50 carreras en una temporada normal a sólo haber participado en una este año: «a principios de año tuve que parar por una fascitis plantar. En febrero hice una carrera en la Font d'En Carrós, luego llegó el confinamiento. Es la única que he hecho y creo que por desgracia, será la única que haga este año. En los 27 años que llevo corriendo nunca me había pasado algo así».

Con casi 1.050 carreras en su palmarés, Luis Félix está deseando seguir sumando: «mi deseo es llegar a las 2.000 carreras, aunque este año ha supuesto un frenazo. Pero bueno, creo que aún me quedan muchos años. Espero que el año que viene se retome todo, hay que tener paciencia».

Luis Félix ha encontrado en su entrenador José Garay y sus compañeros del CA Serrano su mayor apoyo: «estamos en continuo contacto, nos animamos mutuamente y hay gente que está haciendo muy buenos registros pero la pena es que, sin carreras, no sirve de nada. Tenemos que mentalizarnos de que todo el trabajo que hagamos ahora es de cara al año que viene».

El de Alboraia lamenta las últimas cancelaciones en Valencia Ciudad del Running: el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso y la 15k Nocturna: «Da mucha pena pero es comprensible, en todo el mundo se están cancelando las carreras de otoño. Para València está siendo muy duro».

El atleta del CA Serrano ve con incertidumbre el futuro del maratón de València, una prueba a la que, pase lo que pase, personalmente ya ha renunciado: «en estos momentos no me planteo un maratón, sin tener carreras previas para poder entrenar... es una distancia además que poco a poco voy aparcando, quiero centrarme más en medio maratón. Creo que es complicado que se haga el maratón a nivel popular, pero sí confío en que se celebre la prueba élite, València lo merece».

Mientras llegan las carreras, Luis Félix busca otras motivaciones. El pasado 1 de agosto debería haberse celebrado una de sus carreras favoritas, el Medio Maratón de Navajas y este año tampoco quiso faltar a la cita: «me invitaron los amigos del CA Navajas a entrenar con ellos, hacer juntos el recorrido y la verdad es lo disfruté mucho. Necesito cosas así para salir de la monotonía».