New Balance, nueva marca oficial del Maratón de València

El Maratón da la bienvenida a New Balance

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP y la compañía deportiva estadounidense New Balance han firmado un nuevo acuerdo de colaboración plurianual que tendrá su inicio en la edición de este mismo año. Ello permitirá al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, actualmente el tercer maratón más rápido del mundo y mejor prueba de España, sumarse a la exclusiva familia de grandes maratones de New Balance junto con el TCS New York City Marathon y el Virgin Money London Marathon.

New Balance será, por tanto, la firma encargada de vestir a los miles de corredores que participarán en las próximas ediciones del Maratón Valencia, así como al amplio cartel de voluntarios y organización. Este acuerdo incluye otros campos de actuación muy importantes como patrocinios de eventos, planes para la promoción del running y la comercialización del merchandising de la prueba.

La firma internacional llega a Valencia con la intención de ayudar a proyectar la imagen a nivel mundial del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP a través de diferentes y múltiples acciones, al igual que realiza desde hace años en Londres o Nueva York, maratones con la etiqueta Platino de la World Athletics, al igual que Valencia.

Paco Borao, director del Maratón Valencia, aseguró que "nos hace especial ilusión esta unión con una de las firmas top en el mundo y, que nos permite también estar junto a dos maratones, como son Londres y New York con los que tenemos una especial relación. No en vano, con Londres compartimos la fecha del primer maratón y los New York Road Runners, club organizador, fueron la inspiración de nuestra SD Correcaminos".

Por parte de New Balance, Daniel Scheidgen, Director de Marketing para Iberia, ha declarado: "Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP se ha situado como una de las pruebas de running más importantes del mundo y creemos firmemente en su enorme potencial de crecimiento. Estamos deseando trabajar con ellos durante los próximos años, pues estamos convencidos del alto valor de esta alianza estratégica. Los valores que rigen nuestras compañías están perfectamente alineados y ambas trabajamos para devolver a nuestras comunidades todo lo que podamos".

New Balance sustituye a la empresa valenciana Luanvi que en los últimos años ha sido la encargada de vestir a los corredores del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.



Sobre New Balance

New Balance, fundada en 1906 y con base en Boston, Massachusetts, tiene la siguiente misión: demostrando un liderazgo responsable, construimos marcas globales que los atletas están orgullosos de llevar, nuestros empleados orgullosos de crear y las comunidades orgullosas de acoger. New Balance posee cinco fábricas en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, y una en Flimby, Gran Bretaña. Además, emplea a más de 6.000 trabajadores alrededor del mundo y en 2019 declaro? unas ventas globales de 4 billones de dólares.