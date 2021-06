Búscate en la carrera 'Run for the oceans'

Javier Cabrero, con un tiempo de 16:01, seguido de Antonio Cabrero con 16:40 y Manuel Sánchez con 17:08 coparon el podio de la carrera Run for the Oceans en categoría masculina, mientras que en la femenina ganó Elena Pueyo con 19:16, seguida de Lucía Egea con 21:24 y de Estela Saiz con 21:41, entre más de medio millar de participantes, entre los que estaba también Carles Castillejo, que fue campeón de España de maratón, medio maratón, 5.000 y 10.000 metros.

La Marina de València acogió este sábado el movimiento "Run for the Oceans", puesto en marcha por la organización Parley for the Oceans y adidas con el objetivo de preservar la limpieza y buen estado de los océanos, como punta de lanza hacia un planeta y un modo de habitarlo más sostenible.

El movimiento llegaba por primera vez a València retando a los participantes a correr 5km en La Marina de València y así luchar contra la contaminación plástica en los océanos. Una prueba con todas las medidas de seguridad sanitaria que desde hace semanas se vienen implementando para retomar las carreras populares en Valencia ciudad del running.

Un reto solidario y comprometido, que se acompaña de actividades de concienciación por toda la ciudad y que por primera vez tendrá lugar en València hasta el próximo 8 de junio, coincidiendo con el día mundial de los océanos y con la designación de la ciudad como Capital Mundial del Diseño 2022.



València suma miles de kilómetros a favor de "Run for the Oceans"



València juntó en La Marina de València a cientos de corredores y corredoras que se sumaron al movimiento Run for the Oceans consiguiendo sumar miles de kilómetros en un solo día para luchar contra la contaminación plástica en los océanos.

Gracias al movimiento de cientos de corredores y corredoras, adidas y Parley se han comprometido a recoger el equivalente a 10 botellas de plástico por cada kilómetro que se registre en la app de adidas Running hasta el 8 de junio. La ciudad del Running aceptó el reto y puso este sábado a disposición de los valencianos un recorrido de 5K en la Marina para acumular el máximo número de kilómetros posibles. El resultado, decenas de miles de botellas de plástico recogidas en un solo día y una auténtica marea azul de corredores dando sentido a cada metro recorrido. Miles de kilómetros se suman a este reto planetario que pretende concienciar y limpiar a partes iguales.

Algunos de los entrenadores y entrenadoras más reconocidos a nivel nacional no quisieron perderse esta cita y participaron de la carrera: Toni Abadia, Chema Martínez, Paula Ordovás, Carles Castillejo, Pol Cejas, Ana Turull, Adria Navaroo, Javi Reig, Fatima Diame o Isaac Taris.

