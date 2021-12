Tras la prueba Paco Borao, director del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP y presidente de la SD Correcaminos, hizo balance de la prueba y unas condiciones meteorológicas que no fueron las más idóneas para ir rápido.

“Las condiciones climáticas, que tenemos la suerte que habían sido perfectas en este marco tan excepcional pues bueno, algún día, no son todo lo perfectas que quisiéramos y hoy ha sido un día de esos”, lamentó Borao.

Pese a ello, el dirigente quiso ver el lado positivo. “Como yo digo muchas veces, fíjate tú que titular: Por una vez no se ha batido un récord. Y sí que se ha batido aunque sea nacional, se ha igualado el récord de España en hombres, se ha batido el récord de mujeres de más de 40 años, ya nos lo apuntamos aunque no sea un récord del mundo. Pero fijaros qué titular: Por una vez no se bate un récord del mundo en Valencia”, señaló el director del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

Paco Borao también se refirió al cambio de escenario de la meta y prácticamente dio por hecho que va a ser definitivo a partir de este año. “Si nos hubieran dado a elegir este año si nos cambiábamos aquí o nos quedábamos allí, nos hubiéramos quedado allí, pero una vez que hemos visto la espectacularidad de esta llegada, a la vista de toda la Ciudad de las Artes y las Ciencias, creo que muy probablemente nos vamos a quedar con esta llegada”, confirmó.

“Nos da incluso seguridad para crecer pues permite despejar digamos los corredores una vez cruzada la meta, y no tener los riesgos de los tapones, que es uno de los problemas cuando se crece por encima de las posibilidades”, continuó respecto a este asunto.

Inscritos y Maratón 2022

En cuanto al descenso en el número de inscritos, explicó que “éramos ya 30.000 inscritos en enero de 2020, esto ha sido el sufrimiento o la adaptación a los problemas del COVID. Pensamos que el año que viene sean, como mínimo, otros 30.000, y a partir de ese momento ir creciendo ¿hasta dónde?. Yo no me pongo limites, los limites los pondrán las circunstancias en cada momento, y por encima de todo la seguridad será siempre una prioridad en esta carrera. Algo que hemos hecho hasta ahora”.

Por último, y de cara al próximo Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP que se disputará el 4 de diciembre de 2022 , Borao anunció que “la gente se podrá apuntar ya a partir de la semana que viene”.

No obstante, aseguró también que “estamos en una nueva ola y hay que ser conscientes de la situación. Hemos cumplido todas las recomendaciones que nos han dado las autoridades públicas y las sanitarias, seguiremos haciendo igual. Con el objetivo de crecer, sin ninguna duda. Hablamos de nuestro famoso lema de la ‘Cultura del Esfuerzo’, pues en eso estamos y en eso estaremos”, concluyó.