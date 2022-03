Se cumplieron los mejores pronósticos en la Benidorm Half’22 y la decidida apuesta de la organización por la presencia de corredores de élite subió el nivel hasta el punto de que, tanto en la distancia 21K en categoría masculina y femenina como en la 10K igualmente en hombres y mujeres, se establecieron sendas nuevas mejores marcas y récords absolutos de la prueba. En las cuatro, un póker de mejores registros que certificaron una tarde absolutamente memorable por las calles de la ciudad de Benidorm, que, al tiempo, se vistieron de gala y de solidaridad.

Toni Abadía Beci, que invirtió 29 minutos y 6 segundos en la prueba de los diez kilómetros, fue el primero en cruzar la línea de meta, convirtiéndose así el atleta zaragozano en el vencedor absoluto de la carrera masculina de la distancia 10K. Como queda reseñado anteriormente, ese tiempo pasaba a ser, en ese mismo momento, la nueva mejor marca de la prueba. Poco después, la deportista ilicitana Cristina Juan Torres hacía lo propio en la prueba femenina, estableciendo un nuevo mejor registro de 34 minutos y 16 segundos que rompía parámetros anteriores.

Luego hubo que esperar a la finalización de trazado largo de la 21K en las dos categorías, pero para seguir cosechando buenas noticias, con lo que no importó la espera. Y es que el atleta de Kalmin (Guelmim-Marruecos), aunque con nacionalidad española desde el 6 de mayo de 2010, Abdelaziz Merzougui Noureddine[ también batía el mejor registro de la prueba de la media maratón (21K) ganando la misma invirtiendo un tiempo de 1 hora, 5 minutos y 41 segundos. Sólo restaba que la corredora belga Alexandra Tondeur nacida en Namur y especialista en triatlón, certificase su triunfo en la categoría femenina y, cómo no, con un nuevo récord de la distancia: 1 hora, 20 minutos y 16 segundos. Rien ne va plus (no va más).

La participación rozó la cifra de los dos millares de corredores, ya que se contabilizaron 1.029 inscritos en la prueba 10K, de los que 667 lo hicieron en la modalidad masculina y los 362 restantes en la de féminas; mientras que en la media maratón (21K) se llegó a las 892 inscripciones, de las que 718 corresponden a la categoría másculina y las otras 174 a la femenina. Teniendo en cuenta la situación (COVID, sexta ola), los antecedentes (la última edición se corrió hace apenas tres meses) y el resto de circunstancias que han concurrido, se considera un más que interesante éxito a todos los niveles.

En cuanto a lo que hace referencia a los podios completos de las distintas modalidades de la prueba atlética disputada hoy en Benidorm, los mismos quedaron compuestos de la siguiente manera:

10K, categoría masculina:

1.- Toni Abadía, 29’ 06”.

2.- David Palacio, 30’ 20”.

3.- Andrés Morales, 31’ 56”.

10K, categoría femenina:

1.- Cristina Juan, 34’ 16”.

2.- Giulia Viettor, 36’ 13”.

3.- Andrea Torres, 38’ 07”.

21K, categoria masculina:

1. Abdelaziz Merzougui, 1h. 05’ 41”.

2.- Fran de León, 1h. 05’ 55”.

3.- Hassane Ahouchar, 1h. 06’ 04”.

21K, categoria femenina:

1.- Alexandra Tondeur, 1h. 20’ 16”.

2.- Mari Ángeles Magan, 1h. 20’ 39”.

3.- Gemma Ann Selby, 1h. 30’ 04”.

Éxito absoluto, por tanto, en esta nueva edición de la Benidorm Half que, además, se vio respaldada una vez más por la multitudinaria presencia de seguidores y aficionados, que poblaron el exclusivo doble recorrido de la prueba, y que ofreció estampas absolutamente irrepetibles, como viene siendo norma habitual. La Benidorm Half, además, proyectó también la solidaridad con el pueblo ucraniano y el no a la guerra.

La Benidorm Half, en sus distancias de 21K y 10K, ha estado organizada por TSB Sport & Events, que ha contado con la valiosa colaboración del Ayuntamiento de Benidorm, Turismo de la Comunitat Valenciana, la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV), Visitbenidorm y el Club de Atletismo Benidorm, siendo Joma el espónsor técnico. Además de haber tenido el apoyo de Sala Marina Official Car, Grupo Aurrerá, Coca-Cola y Hotel Don Pancho.