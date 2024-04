Sánchez Mantecón, tras su primer Ironman 70.3 en Valencia: "Lo he disfrutado mucho, el público ha estado increíble conmigo"

El Ironman 70.3 Valencia 2024, organizado por The IRONMAN Group, ha culminado su primera edición con éxito y con la participación de cerca de 3.000 triatletas procedentes de varios países del mundo. La ciudad del Túria se ha convertido en un escenario ideal para celebrar una prueba de triatlón que se erige en un evento deportivo con mucho futuro en los próximos años.

La primera edición ha coronado al triatleta olímpico francés, Léo Bergère, y a la danesa Laura Madsen como a los primeros campeones del IRONMAN® 70.3 Valencia. Los alemanes Jan Stratmann y Jannik Schaufler han sido el segundo y tercer clasificado respectivamente. En categoría femenina, las alemanas Carolina Pohle y Lena Meibner han completado el podio. Todos los participantes han disfrutado de una jornada soleada y de una temperatura del agua que estaba a 19º grados.

Las imágenes del Ironman 70.3 en Valencia / JM LÓPEZ

Reacciones

El campeón francés Léo Bergère, tras colgarse la medalla de oro, ha destacado que “disfruté de toda la carrera, de principio a fin, y realmente recomiendo esta prueba para el futuro, la organización ha sido increíble para ser su primer año. He disfrutado mucho con esta competición, me ayuda a preparar mentalmente los Juegos Olímpicos de París y a tener un ritmo fuerte”.

La joven danesa Laura Madsen, de 21 años, ha afirmado, todavía exultante tras su victoria, que “es bonito ver que todo el duro entrenamiento ha dado sus frutos. ¡Estoy muy contenta! Es bonito, sobre todo en la primera vez que se celebra esta carrera. El circuito de ciclismo ha sido muy bueno, muy escalador, en una ciudad fantástica, con toda la gente que ha estado animando toda la prueba hasta la línea de meta, ha sido increíble”.

El primer atleta español ha sido Carlos Oliver Vives, 9º clasificado, mientras que el triatleta local de Mislata (Valencia), Roberto Sánchez Mantecón, ha quedado en la duodécima posición. Entre las mujeres, la triatleta Judith Corachan Vaquera ha entrado en el top 10 en décimo lugar, Laura Gómez Ramon 17ª y Sara Pérez Ramon ha abandonado en la carrera a pie.

Roberto Sánchez Mantecón, al finalizar la prueba, ha comentado que “Valencia es mi ciudad y no podía dejar pasar la oportunidad de hacer el primer IRONMAN 70.3 Valencia y lo he disfrutado mucho, el público ha estado increíble conmigo. Gracias a ellos he podido llegar a meta, porque los últimos 5 kilómetros se me han hecho muy duros”.

Judith Corachan Vaquera, que ha vuelto a competir tras su maternidad, ha dicho que “no ha sido un tiempo fácil porque combinarlo todo se hace complicado y me costaba tener ganas de volver a competir. He luchado mucho para estar en una línea de salida, porque en parte también me apetecía y para mí haberlo conseguido, sentirme competitiva y luchar hasta el final era un reto, y que encima me haya salido una buena carrera, pues aún estoy más orgullosa”.

Valoración de la organización

El director de carrera, Manuel Alcaine, ha valorado esta primera edición en Valencia asegurando que “ha sido un éxito, hemos tenido una participación de récord, mucho atleta nacional y la sensación, hablando con los atletas una vez han terminado, es que se quedan con un muy buen sabor de boca. La parte de la natación en la Marina de Valencia con el amanecer ha sido espectacular, la bici muy rápida y la carrera a pie a lo largo del Túria ha dejado disfrutar mucho a los atletas con un ambiente inigualable”.

Por su parte, Agustí Pérez, Director Regional de IRONMAN en el Sur de Europa (España, Italia, Andorra y Portugal) ha asegurado “que estamos muy contentos y agradecidos a todas las instituciones de la Ciudad de Valencia por habernos ayudado a ofrecer un día como este a nuestros triatletas, Valencia hoy ha hecho historia en el triatlón y en el deporte, y se ha posicionado como uno de los eventos más importantes del calendario IRONMAN. Cerramos esta primera edición de éxito muy contentos y ya pensando en la siguiente edición que abrirá inscripciones durante las próximas semanas”.