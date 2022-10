Laura Méndez (CA Playas de Castellón) viene de conquistar la medalla de plata por equipos en el Europeo de Maratón este verano. Antes, logró el bronce en el Campeonato de España de Medio Maratón y se proclamó campeona de España de 10 k y campeona autonómica de Cross. Ahora, este domingo, 23 de octubre afronta un nuevo reto: el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich.

¿Qué espera de esta carrera? ¿Cuál es su objetivo?

Mi meta es bajar mi marca personal (1.12:58). Estoy entrenando muy bien, llego en un buen momento y creo que puedo lograrlo. Estoy contenta de cómo ha ido la preparación.

¿Le ha favorecido venir de una preparación dura como la del Europeo de Maratón o le puede perjudicar?

La verdad es que me ha ido muy bien la recuperación, los kilómetros ya los llevaba en las piernas de toda la preparación del Campeonato de Europa de Maratón por lo que en estas semanas me he centrado en ir cogiendo ritmo ya que el Medio Maratón supone un ritmo mucho más fuerte que el maratón.

¿Qué distancia le gusta más., el maratón o el medio maratón?

Es difícil elegir, pero la verdad es que el medio maratón me gusta muchísimo, es una distancia muy buena.

En estos momentos, se puede decir que es usted la fondista más destacada de la Comunitat Valenciana. Su marca personal la logró en 2020 en el Campeonato de Europa. ¿Cree que puede batir el récord autonómico que atesora Marta Esteban (1:12:08)?

Sinceramente creo que puedo correr por debajo de esa marca pero desde luego, es algo que hay que demostrar en carrera. No es fácil ya que es una marca exigente, pero sí me gustaría lograrlo, desde luego.

¿Siente que aún tiene mucho que mejorar en los 21 k?

Sí, mi marca no se corresponde con lo que puedo hacer. Creo que aún no he hecho una buena media, a mi máximo nivel. Todavía no he preparado bien un medio maratón. Me gustaría hacerlo para ver hasta dónde puedo llegar.

¿Cuántas veces ha corrido ya en València?

Ésta va a ser mi cuarta vez. El año pasado corrí porque me hacía mucha ilusión pero venía de una lesión y no pude entrenarla. Este año quiero resarcirme. Me motiva mucho correr en València, espero que venga a verme mi familia, amigos, eso me gusta y me da fuerzas. Es una carrera espectacular. Tenemos suerte de contar con un medio maratón de este nivel en casa.

El año pasado Letesembet Gidey batió el récord del mundo en València con 1:02:51. ¿Qué espera este año?

La verdad es que el récord está ya muy caro pero València siempre sorprende. El listón ya está muy alto y cada vez, lógicamente es más difícil ver récords. Aunque en València nunca se puede descartar nada. Se corre muy rápido aquí. El circuito es muy bueno y la ciudad se vuelca mucho con la carrera.

Comparte cartel nacional con atletas como Marta Galimany, Irene Pelayo, María José Pérez... ¿Se ve como mejor española de la prueba? .

Es muy difícil, hay mucho nivel, creo que Marta está muy fuerte pero nunca se sabe, yo desde luego voy a luchar por hacerlo lo mejor posible y estar entre las mejores españolas.

El domingo muchos de los 20.000 participantes, y muchas mujeres se enfrentarán por vez primera a un medio maratón. ¿Qué consejos les da para afrontar estos últimos días?.

En estos días previos a la carrera lo importante es que descansen, que se relajen, que seguro que llevan ya muchos kilómetros de entrenamiento. Que disfruten el momento y ya en carrera que salgan con cabeza, que no se dejen llevar, cada uno tiene que ir a su ritmo y guardar fuerzas para el final. No hay que despreciar al medio maratón, se puede hacer muy largo.