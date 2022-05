Laura Méndez sigue en racha. La atleta valenciana, que hace unos días, el 24 de abril, batió el récord autonómico de 10K (32:46), se ha proclamado este domingo 8 de mayo campeona de España de esta distancia en O Barco de Valdeorras (Ourense). La representante del Playas de Castellón se impuso gracias a un ataque en los últimos doscientos metros y cruzó la meta en primera posición con un tiempo de 33:05, que es el mejor en la historia de estos campeonatos.

La pupila de Manolo Ripollés llegaba con la confianza de ese récord autonómico pero se medía a un par de atletas que aún habían corrido más rápido este año: Meritxell Soler (32:34) y Maitane Melero (32:39). Méndez empezó la primera de las tres vueltas al circuito emparejada con Soler, que perseguía a Majida Maayouf, una atleta extranjera que no contaba para la clasificación del Campeonato de España, que se escapó desde el principio. “El problema es que Meritxell se frenaba mucho en las curvas y yo las pasaba con más comodidad, con lo que muchas veces me entorpecía, así que he decidido tirar e irme a por Majida”, explicaba Méndez tras su triunfo.

A falta de 1.600 metros, la atleta de Almussafes se ha girado y ha visto que el grupo perseguidor les estaba cazando, así que ha vuelto a dar otro apretón para irse hacia adelante. Pero después de tantas maniobras todo ha acabado decidiéndose en un emocionante último kilómetro. “A falta de 600 metros, Marta García me ha superado con Majida y yo ya me he puesto detrás a ver si aguantaba”. Pero a Laura Méndez aún le quedaba una carta. “Quedaban solo 200 metros y he visto que a mí aún me quedaba un cambio, así que he apretado y ya lo he dado todo hasta el final”.

Méndez ha entrado primera con dos segundos de ventaja sobre Marta García (33:07), cuatro sobre la extranjera Majida Maayouf (33:09) y seis sobre Meritxell Soler (33:11). “Esta claro que aunque me he hecho maratoniana, no he perdido mi punta de velocidad. Y eso está muy bien”, presumía la valenciana que ahora quiere correr, si entra en la selección española, el medio maratón del Campeonato Iberoamericano, en La Nucia, del 20 al 22 de mayo, y después el Campeonato de España de medio maratón en Paterna (19 de junio), para rematar en el Campeonato de Europa de Múnich (del 15 al 21 de agosto).

La setabanese María Ureña (Cárnicas Serrano) ha acabado duodécima en Ourense con un tiempo de 34:49, y la fondista de Algemesí Yésica Más (Atletismo Albacete), decimocuarta (35:36).