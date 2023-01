El 10K Valencia Ibercaja ha arrancado este domingo en el Paseo de la Alameda con una primera salida accidentada que provocó una caída masiva que afectó a varios de los favoritos en una carrera que reunía un año más a un gran plantel de élite de hasta 150 corredores. Y con todos los focos puestos en la carrera femenina, esta no defraudó, pues a solo cuatro segundos de igualar y a uno más de batir su propio récord del mundo se ha quedado la etíope Yalemzerf Yehualaw en una carrera celebrada en unas excelentes condiciones, de no ser quizá por el viento pudo influir en no haber podido mejorar su propia plusmarca lograda en Castellón (29:14).

Yehualaw, que un año atrás se quedó sin poder viajar a València debido a un positivo por covid (sí lo hizo semanas después a la capital castellonense), no pudo quitarse la espina a pesar de tener a su marido y liebre marcándole el ritmo en el 10K más rápido del mundo, que contó una vez más con grandes marcas con hasta 50 atletas por debajo de 29 minutos, y 89 corriendo en menos de 30 minutos. Eso sí, Yehualaw ha batido el récord femenino del 10K Valencia, que tenía desde 2020 su compatriota Sheila Chepkirui, con 29:46, con la segunda mejor marca femenina de la historia en la distancia. Vencedores del 10K Valencia Ibercaja:



➡️ Weldon Kipkirui Langat 26:55

➡️ Yalemzerf Yehualaw 29:19 pic.twitter.com/riPUByRTcb — 10K Valencia Ibercaja (@10KValencia) 15 de enero de 2023 En categoría masculina, Weldon Kipkirui Langat se llevó la victoria por debajo de 27 minutos, 26:55, a medio minuto del estratosférico récord del mundo logrado por Rhonex Kipruto en 2020, con 26:24, e igualando su mejor marca personal. Completaron el podio masculino los también keniatas Charles Kipkkurui Langat, debutante con 26:57, y Daniel Tumaka Kosen, con 27:01, que arañó 18 segundos a su mejor registro. La categoría femenina no estuvo tan reñida, y Yehualaw se destacó desde el inicio. Segunda acabó Jesca Chelangat, con un crono de 30:01, y tercera Esther Birundu Borura, con 30:15, quienes cerraron con marcas personales el pleno femenino keniata en ambos podios. Ilias Fifa (27:57) y JOselyn Daniely Brea (32:05) fueron los mejores españoles del 10K, seguidos en categoría masculina de Jesús Ramos (28:21) y del nuevo fichaje del CA Serrano, Roberto Alaiz (28:43), y en la femenina de Beatriz Álvarez (33:02) y de Maitane Melero (34:45). La carrera recuperó la normalidad a ritmo musical de Chimo Bayo este domingo cuando más de 12.000 participantes de unas 30 nacionalidades han tomado la salida en la 10K Valencia Ibercaja, y 1.500 en la novedosa 5K Vamos València, primera prueba homologada de la distancia en la ciudad. Olle Hlberg, con 14:07 y Paula Herrero, con 16:12, se proclamaron vencedores de esta carrera. Genial primera edición del ‘5K Valencia Vamos’!!



Vencedores:



Olle Hlberg ➡️ 14:07

Paula Herrero ➡️ 16:12



Vanoooooos! @ibercaja pic.twitter.com/PKMbiJhcm3 — 10K Valencia Ibercaja (@10KValencia) 15 de enero de 2023 La matinal de running se ha completado con el 10Kids con más de 600 niños y niñas participando en las diferentes pruebas de varias distancias según categorías, todas ellas compartiendo la meta de las dos carreras principales.