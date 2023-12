El espectacular récord de la prueba del etíope Sisay Lemma dará la vuelta al mundo, pero el atletismo español también pudo celebrar este domingo un doble récord de España gracias a Tariku Novales y Majida Maayouf.

El primero de ellos cruzó la línea de meta con un tiempo de 2:05.48, superando incluso a un Cheptegei que entró sufriendo como nunca en la 37ª posición, en 2:08:59.

Tras la carrera, en declaraciones a À Punt, destacó que "la carrera ha sido espectacular, lo de Valencia no tiene nombre, tenemos suerte los españoles de tener un Maratón así, las liebres nos han fallado un poco, el francés y yo hemos tenido que tirar del grupo mucho rato y estoy muy contento de haber hecho el récord de España. Estoy en forma y muy feliz. Pensaba que podría rondar esa marca y estoy muy contento".

Majida Maayouf, agradecida al público

Por su parte, también logró el récord de España Majida Maayouf, nacionalizada en verano, que batió con 2:21:27 oficioso el récord de Marta Galimany de hace un año en Valencia (2:26:14), aunque no batió su marca personal (2:21:01).

Tras la prueba, destacó la importancia del público para llegar en tiempos de récord. "Aquí se corre muy rápido, el ambiente, la gente que está en el circuito, estaba animando y eso ayuda mucho cuando las piernas van pesando, los últimos 8 kilómetros los disfruté un montón, he sufrido bastante pero estoy a gusto".

A ello añadió que "sólo veía a la gente animando y pensaba, hay que apretar, no he hecho marca personal por muy poquito, pero estoy muy contenta por el récord de España. Ha valido la pena".

Y más después de haber sufrido en las últimas semanas. "Estoy muy contenta, a pesar de estar con tos y catarros en el último mes, cada día me encontraba mejor, salí para hacer marca personal, pero me quedé sola en los últimos kilómetros. El ambiente me llevó".