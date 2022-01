El poliesportiu Les Pereres de Xàtiva ha bajado el telón del Campeonato de España de Ciclocrós. El balance del equipo Teika UCI Team fue muy positivo, logrando un total de cinco medallas: una de oro, una de plata y tres de bronce.

En la jornada del sábado llegaron las dos primeras preseas. En la prueba Cadete femenina, la ciclista de Benifaraig, Leyre Almena, consiguió colgarse la medalla de bronce tras una carrera en la que peleó hasta el final con el bloque gallego formado por María Filgueiras, Aroa Otero y Lorena Patiño. "Estoy feliz de poder subir al podio y contenta porque me he mostrado competitiva durante toda la prueba. El bronce es un excelente broche a la temporada", manifestó Almena.

Estoy feliz de poder subir al podio y contenta porque me he mostrado competitiva durante toda la prueba. El bronce es un excelente broche a la temporada Leyre Almena - Ciclista Cadete del Teika UCI Team

A continuación, se disputó la manga Cadete Masculina, en la que el ciclista de Llíber, David Ivars, cumplió con los pronósticos y logró la medalla de oro. Ivars, que este año también ha ganado la Copa de España, la Challenge de la Comunitat Valenciana y el Campeonato Autonómico, dominó la carrera de principio a fin. “He tratado de imponer un ritmo alto y mantenerlo cometiendo los mínimos fallos posibles. He sabido mantener la concentración hasta el final y administrar la ventaja que tenía sobre mis rivales, sobre todo Roc Cubí y Hodei Muñoz”, señaló Ivars. En la prueba Cadete Masculina Asier Ortega ocupó el puesto 51.

He sabido mantener la concentración hasta el final y administrar la ventaja que tenía sobre mis rivales, sobre todo Roc Cubí y Hodei Muñoz David Ivars - Ciclista Cadete del Teika UCI Team

Otras tres medallas el domingo

En la jornada dominical que cerró el Nacional de ciclocrós en Xàtiva, el Teika UCI Team logró incrementar su medallero en otros tres metales más.

En la prueba Júnior Masculina, Raúl Mira supo resarcirse de dos cuartos puestos consecutivos en los últimos Campeonatos de España de Pontevedra y Torrelavega, y subirse al segundo cajón del podio. El ciclista de Tibi solamente fue superado por el gallego Ricardo Martín Buba. “Mi rival ha logrado sacarme unos pocos segundos en las primeras vueltas pero he sabido mantener la calma y ponerme a su altura a falta de solo un giro. En esa última vuelta se me ha vuelto a distanciar un poco y ha sido definitivo. De todos modos, estoy contentísimo con la plata y con la temporada en general”, ha apuntado Mira, que también firmó un segundo puesto en la general junior de la Copa de España. En la prueba Júnior Masculina Pablo Calvo fue quinto, Iván Gomar octavo y Marc Mestre vigésimo cuarto.

Estoy contentísimo con la plata y con la temporada en general Raúl Mira - Ciclista Júnior del Teika UCI Team

En la prueba Sub-23 Masculina, el ciclista de Tavernes de la Valldigna, Joan Llácer, representó al equipo Teika finalizando décimo cuarto.

Por último, en la manga femenina, Sofía Rodríguez y Sara Bonillo lograron sendas medallas de bronce en Élite y Sub-23 respectivamente.

La ciclista de Ontinyent ha sido capaz de codearse con las mejores especialistas españolas y solamente fue superada en meta por las asturianas Lucía González, que sumó su tercer título consecutivo, y Aida Nuño, siete veces campeona nacional.

Rodríguez se jugó la tercera plaza con la también asturiana Sara Cueto, a la que batió en un emocionante esprint final en los últimos metros.

“He salido fuerte para tratar de sacar distancia con mis rivales y tratar de administrarla. He conseguido mantenerme en posiciones de podio hasta que me ha alcanzado Sara Cueto a poco del final. Por suerte he conseguido remontarla en el esprint y conseguir el objetivo que no era otro que estar en el podio en mi primer año en la categoría élite”, ha señalado la ontiñentina.

He salido fuerte para tratar de sacar distancia con mis rivales y tratar de administrarla. He conseguido mantenerme en posiciones de podio hasta que me ha alcanzado Sara Cueto a poco del final. Por suerte he conseguido remontarla en el esprint Sofía Rodríguez - Ciclista Élite del Teika UCI Team

Por detrás, cruzó la línea de meta en octava posición la suecana Sara Bonillo, que se colgó la medalla de bronce en la categoría Sub-23, solamente superada por la balear Lucía Gómez, nueva campeona de España, y la asturiana Lydia Pinto. “Estoy contenta con el resultado final. He hecho prácticamente toda la carrera en solitario y a pesar de ello me he notado con fuerza. No he podido revalidar el título de campeona de España pero estoy segura que habrá más oportunidades para ello. Quiero felicitar a Lucía Gómez y agradecer a todo el público que me ha animado hoy en Xàtiva en cada curva del circuito”, finalizó Bonillo.

Estoy contenta con el resultado final. He hecho prácticamente toda la carrera en solitario y a pesar de ello me he notado con fuerza. No he podido revalidar el título de campeona de España pero estoy segura que habrá más oportunidades para ello Sara Bonillo - Ciclista Sub-23 del Teika UCI Team

En la misma manga femenina, Vania Rico fue sexta en categoría Júnior, mientras que Alejandra Puente ocupó el puesto 34.

Para Javier Cabanes, Manager Team del Teika, “debemos hacer un balance muy positivo de este Campeonato de España, en el que hemos logrado tres medallas más que en el anterior de Torrelavega. Quiero felicitar públicamente a todos los chicos y chicas del equipo por la actitud demostrada en todas las pruebas”.

Debemos hacer un balance muy positivo de este Campeonato de España, en el que hemos logrado tres medallas más que en el anterior de Torrelavega Javier Cabanes - Manager Team del Teika

Por su parte, Nicolás Barber, CEO de Teika, se mostró “feliz de haber cumplido con los objetivos de la empresa, que no eran otros que poner a disposición de los y las ciclistas valencianos los recursos necesarios para poder mejorar en esta disciplina del ciclocrós. Estamos muy satisfechos con los y las medallistas pero también con el resto de ciclistas que lo han dado todo sobre las campas, así como con todas las familias que han hecho un sacrificio muy grande durante toda la temporada”.