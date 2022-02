Mark Cavendish volvió en 2021 por todo lo alto y ya ha levantado los brazos en 2022. Sin embargo, el sprinter de la Isla de Man estuvo 1.159 días sin ganar entre 2018 y el año pasado e incluso coqueteó con la retirada por sus problemas médicos. Sobre todo esto se sinceró en una entrevista que concedió al diario MARCA.

"Pasé de ser el mejor del mundo a uno de los peores de la noche a la mañana", revela el corredor de QuickStep. El británico atribuye sus problemas a ser "mal diagnosticado y mal manejado por personas en las que confiaba". Además revela que, además de enfrentarse al virus Epstein-Barr, sufrió problemas de salud mental.

En cuanto al regreso de su mejor versión, se siente "afortunado" por haber vuelto a ganar con tanta asiduidad. Sin embargo, aún no confirma si estará en el Tour de Francia. En la última edición igualó las históricas 34 victorias de Eddy Merckx y si vuelve a imponerse en una etapa superará el registro histórico del Caníbal.

Sobre la Vuelta a España dio alguna pista más: "Me gusta correr en España". El británico explicó que podría volver en el futuro y que le gusta la afición en este país, "sobre todo la del País Vasco". De ahí saldrá el Tour de 2023. Antes de todo eso aspira a ser condecorado con el premio Laureus World Comeback of the Year, que premia a deportistas que han tenido grandes reapariciones en el deporte.