El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) ganó en solitario la duodécima etapa de la Vuelta a España disputada entre Salobreña y Peñas Blancas/Estepona, de 192,7 km, en la que mantuvo el jersey rojo de líder el belga Remco Evenepoel. El grupo de favoritos cruzó la meta con Evenepoel, Roglic, Enric Mas, el valenciano Juan Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez a 7.40, y Carlos Rodríguez 11 segundos después del maillot rojo.

El benjamín de esta Vuelta, Juan Ayuso, sigue resistiendo en el Top-5 y se dejó ver al lado de Remco Evenepoel. Tras superar los diez días de competición, su anterior techo como ganador del Giro Baby, el valenciano sube el nivel al sentirse fuerte de piernas, e incluso se le pasó por la cabeza atacar. No descarta ya pelear por el podio a pesar de ser su debut en una gran vuelta de tres semanas con solo 19 años.

"Los equipos tiraban durante quince segundos y luego se frenaban, yo intentaba no entrar en ese juego y me he regulado bien. Tenía ganas de atacar pero se ha puesto Remco fuerte y ya tenía suficiente con ir a rueda. He aguantado bien, y contento, a ver si el fin de semana podemos ir empezando a recortar tiempo para intentar estar en el podio", comentó en meta.

"Era un puerto que a rueda favorece mucho, era difícil endurecer hasta el final, los últimos 4 km que picaban un poco más. Iba a final de grupo para estar más cubierto y no sé quién tiraba, estaba concentrado en mi esfuerzo y tirar lo más posible", añadió Ayuso, quinto de la general a 4:53 del líder y a algo menos de dos minutos de Enric Mas, tercer clasificado y quien cierra el podio provisional.