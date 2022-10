Emoción en vena. Eso era lo que sentía Alejandro Martínez Chorro este viernes cuando se colgó la medalla de bronce en el kilómetro tras batir por la mañana el récord de España y ser el primer ciclista nacional en bajar del minuto (59.938). Y luego por la tarde entre los ocho mejores cuando volvió a rebajar su plusmarca para colgarse su primera medalla en unos campeonatos del mundo tras mejorar cinco posiciones. Sus 59.871 solo fueron superados por el francés Landerneau, segundo (59.568), y el inconmensurable neerlandés Jeffrey Hoogland con (58.106).

«Me cuesta que me salgan las palabras. Hace menos de un mes hablaba con mi psicólogo porque no estaba bien, tenía mucho estrés, ha sido una temporada muy larga», explicaba tras su gesta el ciclista de Sant Vicent del Raspeig. «Mi famila, mi pareja, mi entrenador, todos sabemos lo que hemos pasado. Solo quería hacerlo lo mejor posible». «Por la mañana conseguí bajar del minuto, era algo personal, que yo quería hacer. Verme en una final era increíble, pero lo que ha pasado por la tarde con el bronce no tiene nombre», declaró un emocionado Martínez Chorro.

«Cuando me he visto en la final, en octavos, como que te liberas un poco, tratas ya de hacerlo lo mejor posible, y creo que esa tranquilidad de pensar así, me hizo salir con calma, con la capacidad de hacer un buen kilómetro. Y pasó. Lo hice mejor que por la mañana, hice mi trabajo, y mi mejor marca personal. Conseguí superarme una vez más, y el resultado es lo que ha llegado después. Estoy tremendamente feliz», insistió el alicantino, deportista del Proyecto FER, y que ya conoce los lugares de honor que tantas veces ha pisado el gran referente del ciclismo en pista valenciano, el castellonense Sebastián Mora.

Ambos volvieron a competir este sábado en los campeonatos del mundo de Saint-Quentin-en-Yvelines, que se disputan cerca de París. Mora no tuvo su mejor día en el Ómnium, aunque acabó decimocuarto, remontando posiciones en la puntuación, donde estuvo muy activo y recuperó vuelta, mientras que Martínez concluyó la velocidad en dieciseisavos de final al no poder superar al australiano Cornish.

Sebastián Mora: "A veces salen las cosas y a veces no"

El castellonense tuvo que reaccionar a un mal inicio y terminó finalmente 14º este sábado en la prueba de ómnium, tras no arrancar de la mejor forma la prueba olímpica combinada. Finalizó 16º en un scratch que encabezaba el neozelandés Aaron Gate y en el que un enorme esfuerzo para cerrar un corte le lastró en los últimos giros para buscar mejorar. En la Tempo Race, a pesar de ganar vuelta, Mora solo pudo ser 13º.

En la eliminación, tampoco logró sumar los puntos necesarios para meterse en la pelea por las medallas al quedar eliminado de forma temprana, siendo 17º en una prueba en la que venció de forma contundente el francés Benjamin Thomas. Con todo, en la puntuación se pudo ver una gran versión de Mora, luchando hasta el final y sumando en el antepenúltimo sprint y ganando vuelta a falta de unos quince giros para establecerse finalmente 14º con 62 puntos. Por su parte, Ethan Hayter volvió a hacerse con el maillot de campeón del mundo.

"Un ómnium es el conjunto de las cuatro pruebas y si vas arrastrando esas posiciones de las primeras pruebas... A veces salen las cosas y a veces no. Estamos bien físicamente, pero esto es la competición, a veces se pierde y a veces se gana", dijo Mora en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Alejandro Martínez accedía a las eliminatorias de velocidad tras firmar su mejor marca personal en los 200 metros lanzados. El alicantino paró el reloj en 9.847 para ser 28º en una clasificatoria de mucho nivel. Sin embargo, Martínez no pudo superar en 1/16 de final al australiano Cornish.