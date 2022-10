El ciclista Alejandro Martínez Chorro, que acaba de conseguir la medalla bronce en la prueba de 1 Km contrarreloj en el Mundial en pista disputado en Francia, ha sido el gran protagonista este miércoles en las instalaciones de la Fundación Trinidad Alfonso, junto al director de la misma, Juan Miguel Gomez. Desde el pasado viernes, y por sorpresa, como él mismo asegura, ha adquirido notoriedad. Y todo, por su histórica medalla de bronce en el Campeonato del Mundo.

Un éxito, en Francia, que le da alas para seguir soñando con estar en los Juegos Olímpicos de París 2024: "Ha sido una medalla totalmente inesperada. Mi sueño desde pequeño siempre ha sido estar en el podio de un Mundial, ha sido con un tercer puesto pero de momento lo he conseguido y poder disfrutar de unas olimpiadas. Si lo conseguimos en París sería increíble". A corto plazo, trabaja ya pensando en llegar al máximo rendimiento de cara al ciclo olímpico que le llevará disputar entre febrero y abril el Europeo y tres copas del mundo, todas puntuables para estar en la cita olímpica tanto en la modalidad de keirin o velocidad individual, que son las únicas olímpicas, no así kilómetro contrarreloj: "El keirin es, sin duda, la prueba que más se asemeja al kilómetro. En efecto, en este Mundial, no ha salido como quería. Es una modalidad compleja, en la que entran en juego más factores, como la suerte y la estrategia. Yo me veo con opciones, la verdad. Sé que he de mejorar y he de hacerlo ya porque el Mundial, la cita clave de 2023, será en agosto. Y en febrero, tenemos el Europeo. Por ejemplo, en las Copas del Mundo de primavera, me centraré en el keirin, pero sin descartar tampoco la velocidad individual. Sé que llegar a los Juegos de París va a ser muy difícil, pero lo logrado en este Mundial es un chute de energía".

Alejandro confiesa que todavía todavía está en una nube después de lo logrado en el velódromo de la localidad francesa de Saint-Quentin en-Yvelines: «Empiezo a asumirlo, pero tengo momentos en los que no sé si toda esta historia es un sueño o es la realidad. Cuando miro la medalla, me digo a mí mismo: ‘Créetelo, todo lo que ha ocurrido es cierto. Aquí está la prueba’. Ha sido un fin de semana muy intenso y de emociones muy potentes, desconocidas para mí». «La diferencia entre el Europeo y el Mundial es que he llegado y he competido tranquilo, solo quería hacerlo bien e intentar mejorarme a mí mismo, mejorar el tiempo que tenía prácticamente suponía estar muy cerca de bajar del minuto por la marca que tenía. La alegría fue doble porque el resultado salió, pude mejorar mi mejor marca y llevarme un bronce», añade el alicantino Alejandro Martínez Chorro, que no dudó en dedicarle su medalla a su entrenador, a Jaume Barber, «culpable» de su crecimiento.

Buena progresión

Durante las últimas temporadas, este alicantino de 24 años ya había acumulado interesantes resultados internacionales en la prueba de 1 km contrarreloj. Por ejemplo, en 2021 fue séptimo en el Mundial y en este 2022 subió al tercer peldaño del podio en la Copa del Mundo disputada en Glasgow y terminó cuarto en el Campeonato de Europa de Múnich. Sin embargo, nada es equiparable al éxito firmado este pasado viernes.

El deportista FER era uno de los 25 participantes. Acceder a la final (lo lograban los 8 mejores en las series clasificatorias y Alejandro entró como octavo) ya era todo un éxito. Alcanzar la medalla de bronce, una gesta. Como rúbrica perfecta, el ciclista alicantino convirtió en el primer español en rebajar la frontera del minuto. Además, por partida doble, en las series y en la final. Hacía 31 años que el ciclismo en pista español no alcanzaba una medalla en la prueba de 1 kilómetro contrarreloj de un Mundial. Tres décadas después, el embajador FER ha entrado en la historia.