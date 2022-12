Que los equipos de primera línea del pelotón internacional eligen las carreteras valencianas desde hace años no es ningún secreto. Pero lo que lo hace excepcional esta pretemporada es que en estas fechas coinciden nada menos que catorce de las dieciocho escuadras de la máxima categoría UCI World Tour. A la espera de que la Unión Ciclista Internacional confirme los dos descensos a UCI Pro Tour, y los dos que ascienden en el nuevo sistema que a punto estuvo de dar un susto este mismo año al Movistar Team, el único representante español en la élite, doce élites más dos Pro Tour que tienen todos los números para subir están rodando por nuestras carreteras, especialmente de la Costa Blanca alicantina, pero también por Castellón y en la provincia de València.

Las excepcionales condiciones meteorológicas de estas latitudes con respecto a otros países europeos, con temperaturas y sol y unos hoteles amigables para el ciclista y los equipos, además de carreteras que reúnen llano y montaña en unos pocos kilómetros, hacen que los equipos no duden en elegir la Comunitat Valenciana para preparar una temporada que muchos arrancarán entre Australia y Argentina, con el Tour Down Under y el Tour de San Juan, antes de regresar de nuevo a la Comunitat Valenciana para la Volta a la CV a principios de febrero, aunque antes, en enero, se podrá ver a especialistas del ciclocrós como Tom Pidcock, Wout Van Aert y Felipe Orts en la Copa del Mundo de Benidorm.

Seis localidades epicentro del mejor ciclismo

Calpe, Denia, Altea, La Nucía, Benicàssim y El Albir son las localidades desde la que salen estos días las diferentes escuadras a realizar sus rodajes de pretemporada, adentrándose hacia el interior de la provincia, y llegando hasta El Saler, donde han llegado a ver al AG2R francés estos días. No faltan las sesiones físicas en los propios hoteles o en gimnasios. Todo con tal de llegar a punto a una temporada plagada de Vueltas, Clásicas y grandes rondas como el Giro, el Tour y la Vuelta, que dan importantes puntos para asegurar la categoría.

Solo Altea y Calpe reúnen nada menos que a ocho escuadras. En Altea se encuentran el Astana del español David de la Cruz, el Bahrain Victorious de Mikel Landa, Pello Bilbao y Luis León Sánchez, el Groupama-FDJ del francés Arnaud Démare, el Team BikeExchange-Jayco del australiano Michael Matthews y del neerlandés Dylan Groenewegen, y el Arkea Samsic, uno de los que estrenarán categoría UCI World Tour junto al Alpecin Deceuninck del holandés Mathieu Van der Poel, que ha elegido por su parte Benicàssim y las carreteras castellonenses, al lado del Desert de les Palmes.

Desde Calpe salen estos días el QuickStep Alpha Vinyl Team del belga Remco Evenepoel, flamante vencedor de la Vuelta a España, el Team DSM del francés Romain Bardet, y el Trek-Segafredo del danés Mads Pedersen.

El UAE Emirates del esloveno Tadej Pogacar y del valenciano Juan Ayuso, protagonistas del Criterium de Madrid el pasado fin de semana, se encuentra en La Nucía, mientras que en Denia están el Jumbo Visma del belga Van Aert y del danés Jonas Vingegaard, y los franceses del AG2R y Cofidis. Otro equipo belga, el Intermarché-Wanty-GM con el noruego Alexander Kristoff y el eritreo Biniam Girmay como estrellas, ha elegido El Albir, en L’Alfàs del Pi, como cuartel general.

Movistar e Ineos, fuera de la Comunitat

En Almería se ha concentrado el Movistar Team en su primer año sin Alejandro Valverde, con sus dos escuadras, la masculina y la femenina. El INEOS Grenadiers de Richard Carapaz y de Carlos Rodríguez ha optado por Mallorca, igual que el BORA-Hansgrohe del ganador de la Volta CV Alexandr Vlasov. Por último, el EF EducationFirst ha elegido Girona y la Costa Brava.